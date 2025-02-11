Her Yer Beyaza Büründü! İstanbul’un Dört Bir Yanından Kar Yağışına Dair Görüntüler

Kış ayları boyunca dört gözle beklediğimiz günler İstanbullular için geldi. Kar yağışları şehrin dört bir yanında etkisini gösteriyor. Henüz karın keyfini çıkaramayan ilçeler olsa da kimi ilçelerde okullar tatil edildi. Gelin şimdi Hava Forum adlı sayfanın derlediği görüntülere birlikte bakalım.