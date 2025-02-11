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Her Yer Beyaza Büründü! İstanbul’un Dört Bir Yanından Kar Yağışına Dair Görüntüler

Her Yer Beyaza Büründü! İstanbul’un Dört Bir Yanından Kar Yağışına Dair Görüntüler

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.02.2025 - 14:49

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Kış ayları boyunca dört gözle beklediğimiz günler İstanbullular için geldi. Kar yağışları şehrin dört bir yanında etkisini gösteriyor. Henüz karın keyfini çıkaramayan ilçeler olsa da kimi ilçelerde okullar tatil edildi. Gelin şimdi Hava Forum adlı sayfanın derlediği görüntülere birlikte bakalım.

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Kar yağışı İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkili oldu. Çocuklar tutan karın ardından bayram ederken patili dostlarımız da karın tadını çıkardı.

Kar yağışı İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkili oldu. Çocuklar tutan karın ardından bayram ederken patili dostlarımız da karın tadını çıkardı.

Şehir beyazlar içerisinde görsel şölen oluşturdu. Anadolu Yakası’nda oturanlar ise görüntüler karşısında “Bu tarafa ne zaman yağacak?” yorumları yaptı.

Şehir beyazlar içerisinde görsel şölen oluşturdu. Anadolu Yakası’nda oturanlar ise görüntüler karşısında “Bu tarafa ne zaman yağacak?” yorumları yaptı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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