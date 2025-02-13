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Trafikte Panik Yarattı: Diyarbakır’da Bir Çiftlikten Kaçan Deve Kuşu Hem Korktu Hem de Korkuttu

Trafikte Panik Yarattı: Diyarbakır’da Bir Çiftlikten Kaçan Deve Kuşu Hem Korktu Hem de Korkuttu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.02.2025 - 12:53

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Diyarbakır’da yaşanan ilginç olay sosyal medyada gündeme geldi. Bir deve kuşu bakıldığı çiftlikten kaçınca ne yapacağını şaşırmış halde trafiğin aktığı bir yolda kendini buldu. O anlar sürücülere de panik yaşattı. 

Detaylar için 👇

Kaynak: TRT Haber

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Çiftlikten kaçan deve kuşu araçların arasında koşuşturmaya başlayınca sürücüler de ne yapacağını bilemedi.

Çiftlikten kaçan deve kuşu araçların arasında koşuşturmaya başlayınca sürücüler de ne yapacağını bilemedi.

Araç sahipleri masum cana zarar vermemek için çabalıyordu. Aynı zamanda o anları cep telefonlarıyla kayda aldılar.

Araç sahipleri masum cana zarar vermemek için çabalıyordu. Aynı zamanda o anları cep telefonlarıyla kayda aldılar.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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