Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Türkiye'de olduğu gibi küreselde de Twitter'ı (X) adeta bir mizahşör gibi kullanan kişiler var. Hayata dair paylaştıkları gönderilerle hem güldüren hem de kendilerine hak verdiren kullanıcılar sık sık viral oluyor. Peki bu hafta yabancıları en çok güldürmüş tweetler ve gönderiler hangileri? Yabancıları kahkahaya boğmuş o komik tweetlere gelin beraber bakalım! Buyurun...
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1. "Türkiye'den önce / Türkiye'den sonra"
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2. "Otobüs şoförleri birbirlerini gördüğünde"
3. "Yatakta rahatken sonra işemeye kalkıyorum"
4. "Sandviçimden bir ısırık alırken domates"
5. "Evde bir şeyi kendim tamir ettiğimde hissettiğim"
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6. "Herhangi bir yerden eve döndüğümde ben"
7. "Hislerimi gizlemeye çalışırken ben"
8. "Kendi kendime kafamda yaptığım bir şakaya gülüyorum"
9. "Çiçek fotoğrafı paylaşmış..."
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12. "İstemediğim halde paraya ihtiyacım olduğu için çalıştığımda ben"
13. "Konuştuğum tek kişi sensin dediğinde ben"
14. "2002 yıllarında Kelly Rowland"
15. "Üzgünüm Karl Marx, bir şeyler almak zorundayım"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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