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Neredeyse Herkesin YouTuber Olduğu İlginç Hindistan Köyü: Tulsi

Neredeyse Herkesin YouTuber Olduğu İlginç Hindistan Köyü: Tulsi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.03.2025 - 13:20

Köy denince aklınıza sakin, sıradan bir yer geliyorsa Tulsi bu algınızı yerle bir edecek. Çünkü bu köyde tarlaya gitmeden önce kamera açmak, gün içinde birkaç sahne çekmek sıradan bir rutin. YouTube burada sadece bir eğlence değil, aynı zamanda geçim kaynağı. Tulsi halkı sosyal medyayı öyle benimsedi ki neredeyse her evde bir kanal, her sokakta bir prodüksiyon var. Hatta kimi zaman herkes çekim yapıyor ve köy bir anda açık hava stüdyosuna dönüşüyor.

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Tulsi’nin YouTube macerası 2018’de Jai Varma ve arkadaşı Gyanendra Shukla’nın “Being Chhattisgarhiya” kanalını açmasıyla başladı.

Tulsi’nin YouTube macerası 2018’de Jai Varma ve arkadaşı Gyanendra Shukla’nın “Being Chhattisgarhiya” kanalını açmasıyla başladı.

İlk başta sıradan videolar çekerken, hicivli ve mesaj içerikli bir videoları viral oldu. On binlerce takipçi kazandılar, sonra yüz binlerce... Ve bu başarı tüm köyün dikkatini çekti. Artık sosyal medya sadece gençlerin hayali değildi; tüm köy halkı bu dünyaya adım atmaya başladı.

Kısa süre sonra başka YouTube kanalları kuruldu. Bazı köylüler oyuncu oldu, bazıları kameraman. Kimisi sadece yardıma geldi, kimisi video düzenlemeyi öğrendi. Gelen başarı ve para, aileleri de ikna etti. Öyle ki devlet bile bu potansiyeli gördü ve 2023’te köye tam donanımlı bir stüdyo kurdu.

Köyde şu anda yaklaşık 4.000 kişi yaşıyor ve 1.000’den fazlası bir şekilde YouTube için çalışıyor.

Köyde şu anda yaklaşık 4.000 kişi yaşıyor ve 1.000’den fazlası bir şekilde YouTube için çalışıyor.

Bazısı kendi kanalında şov yapıyor, bazısı başka kanalların videolarında oynuyor. Kimi profesyonel ekipmanla çekim yaparken, kimi sadece bir cep telefonuyla milyonlara ulaşıyor. Çocuklar okuldan gelip çekimlere katılıyor, yaşlılar festival sahneleri canlandırıyor, kadınlar mutfak videolarından oyunculuk derslerine kadar her alanda içerik üretiyor. 

YouTube, özellikle kadınlar için yepyeni bir kapı aralamış durumda. Daha önce ev dışında pek fazla imkanı olmayan pek çok kadın, şimdi ya kendi kanalını yönetiyor ya da başrol oyuncusu olarak bölgesel filmlerde yer alıyor.

Kadınların görünürlüğü arttı, toplumun bazı ön yargıları yavaş yavaş değişmeye başladı.

Kadınların görünürlüğü arttı, toplumun bazı ön yargıları yavaş yavaş değişmeye başladı.

Bazı videolarda kadın hakları, eşitlik, aile içi şiddet gibi konulara değiniliyor. Ramkali Varma gibi ev hanımları, oynadıkları karakterlerle güçlü mesajlar veriyor. Bazen kaynana-gelin ilişkisini ters yüz eden bir senaryo, bazen eğitime teşvik eden bir sahne… Her biri YouTube üzerinden binlerce kişiye ulaşıyor.

Bugün Tulsi sokaklarında dolaşırken her köşe başında bir çekim görmek mümkün. Bazıları rap videosu çekiyor, bazıları sosyal mesaj içeren kısa filmle. Tüm bunlar, sadece bir platformun yarattığı kültürel dönüşümün örneği.

YouTube burada sadece bir iş değil, aynı zamanda bir umut.

YouTube burada sadece bir iş değil, aynı zamanda bir umut.

Gençler kötü alışkanlıklardan uzak duruyor, hayaller kuruyor, kadınlar seslerini duyuruyor. Kimi zaman bu içeriklerden para kazanılıyor, kimi zaman sadece toplum için bir katkı sağlanıyor.

Ve işin en güzel tarafı şu: Bu köyde “Ben yapamam” diyen kimse kalmadı. Çünkü artık herkes, küçük ya da büyük bir sahnede kendi rolünü oynuyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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