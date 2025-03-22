Neredeyse Herkesin YouTuber Olduğu İlginç Hindistan Köyü: Tulsi
Neredeyse Herkesin YouTuber Olduğu İlginç Hindistan Köyü: Tulsi
Köy denince aklınıza sakin, sıradan bir yer geliyorsa Tulsi bu algınızı yerle bir edecek. Çünkü bu köyde tarlaya gitmeden önce kamera açmak, gün içinde birkaç sahne çekmek sıradan bir rutin. YouTube burada sadece bir eğlence değil, aynı zamanda geçim kaynağı. Tulsi halkı sosyal medyayı öyle benimsedi ki neredeyse her evde bir kanal, her sokakta bir prodüksiyon var. Hatta kimi zaman herkes çekim yapıyor ve köy bir anda açık hava stüdyosuna dönüşüyor.
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Tulsi’nin YouTube macerası 2018’de Jai Varma ve arkadaşı Gyanendra Shukla’nın “Being Chhattisgarhiya” kanalını açmasıyla başladı.
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Köyde şu anda yaklaşık 4.000 kişi yaşıyor ve 1.000’den fazlası bir şekilde YouTube için çalışıyor.
Kadınların görünürlüğü arttı, toplumun bazı ön yargıları yavaş yavaş değişmeye başladı.
YouTube burada sadece bir iş değil, aynı zamanda bir umut.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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