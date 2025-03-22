Neredeyse Herkesin YouTuber Olduğu İlginç Hindistan Köyü: Tulsi

İlk başta sıradan videolar çekerken, hicivli ve mesaj içerikli bir videoları viral oldu. On binlerce takipçi kazandılar, sonra yüz binlerce... Ve bu başarı tüm köyün dikkatini çekti. Artık sosyal medya sadece gençlerin hayali değildi; tüm köy halkı bu dünyaya adım atmaya başladı.

Kısa süre sonra başka YouTube kanalları kuruldu. Bazı köylüler oyuncu oldu, bazıları kameraman. Kimisi sadece yardıma geldi, kimisi video düzenlemeyi öğrendi. Gelen başarı ve para, aileleri de ikna etti. Öyle ki devlet bile bu potansiyeli gördü ve 2023’te köye tam donanımlı bir stüdyo kurdu.