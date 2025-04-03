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Uzayda Çekilen Fotoğraflarda Neden Yıldızları Göremiyoruz?

Uzayda Çekilen Fotoğraflarda Neden Yıldızları Göremiyoruz?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.04.2025 - 13:53

Hiç gece parlak dolunay varken gökyüzüne baktınız mı? Yıldızların neredeyse tamamının kaybolduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Aslında bu, gündüz gökyüzünde yıldız göremememizle aynı mantığa dayanıyor. Ortam ışığı fazla güçlü olduğunda, gözlerimiz zayıf ışıkları seçemiyor. Uzayda da işler tam olarak böyle yürüyor! Gökyüzü siyah ama yıldızlar görünmüyor çünkü ortam çok fazla ışıkla dolu.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Bu kadar siyah bir gökyüzünde neden yıldızlar görünmez?

Bu kadar siyah bir gökyüzünde neden yıldızlar görünmez?

Ortamın ışığı fazla güçlüdür ve yıldızlar bu ışığın içinde adeta boğulur. Güneş’in aydınlattığı Dünya yüzeyi, yıldızlardan binlerce kat daha parlaktır. Astronotlar Dünya’ya ya da Güneş’e yakın bir yöne baktıklarında, etraflarındaki bu yoğun parlaklık, yıldızların cılız ışığını bastırır. 

Aynı etki Dünya’da da geçerlidir; gün ortasında gökyüzü mavidir ama yıldızları göremeyiz çünkü güneş ışığı çok yoğundur ve gözlerimiz bu aydınlıkta zayıf kaynaklara odaklanamaz.

Gözümüz görebiliyorken kameralar neden göremiyor?

Gözümüz görebiliyorken kameralar neden göremiyor?

Astronotlar yıldızları görebiliyorlar ama sadece doğru yöne ve doğru zamanda baktıklarında. Mesela Güneş'ten uzak bir yöne, yani gölgede kaldıklarında yıldızlar çok net bir şekilde gözüküyor. Ancak kameralar aynı başarıyı gösteremiyor çünkü ışığa karşı bizim gözlerimiz kadar hassas değiller. 

Bir fotoğrafın yıldızları gösterebilmesi için kameranın pozlama süresi çok uzun olmalı, çünkü yıldızlardan gelen fotonlar çok zayıftır ve ancak zamanla birikir. Ama örneğin Ay yüzeyindeki bir astronotu net şekilde çekmek istiyorsanız, pozlama süresini çok kısa tutmak zorundasınız aksi halde astronot sadece bembeyaz bir siluet olarak görünür.

Gerçek yıldızlı fotoğraflar nasıl çekiliyor peki?

Gerçek yıldızlı fotoğraflar nasıl çekiliyor peki?

Yıldızların görülebildiği etkileyici fotoğrafların hepsi uzun pozlama yöntemiyle çekiliyor. Yani kameranın deklanşörü birkaç saniye değil, birkaç dakika ya da saat boyunca açık kalıyor. Böylece çok daha fazla foton lense ulaşıyor ve yıldızın görüntüsü oluşuyor. 

Ancak bu uzun pozlamayla uzaydaki başka şeyleri çekmek neredeyse imkansız çünkü örneğin Ay modülü ya da Dünya'nın yüzeyi bu sürede aşırı pozlanarak detaylarını kaybeder. Bu nedenle uzay görevlerinde çekilen karelerde yıldız yerine genelde aydınlık yüzeyler tercih ediliyor.

Karanlık, her zaman düşük ışık anlamına gelmiyor.

Karanlık, her zaman düşük ışık anlamına gelmiyor.

Örneğin bir süpermarket otoparkında gece vakti gökyüzüne bakma durumuna benzetebiliriz. Etraf siyah olabilir ama yapay ışık kaynakları yıldızları görmemize engel olur. 

Aynı şekilde uzay istasyonlarının kendileri de ışık yayar, bu da ışık kirliliği oluşturur ve yıldızları görünmez kılar. Bu yüzden Gaia ve James Webb gibi teleskoplar, yıldızlara bakarken Güneş’ten ve Dünya’dan uzak, karanlık ve ışığın hiç ulaşmadığı Lagrange noktalarına yerleştirilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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