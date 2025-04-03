Ortamın ışığı fazla güçlüdür ve yıldızlar bu ışığın içinde adeta boğulur. Güneş’in aydınlattığı Dünya yüzeyi, yıldızlardan binlerce kat daha parlaktır. Astronotlar Dünya’ya ya da Güneş’e yakın bir yöne baktıklarında, etraflarındaki bu yoğun parlaklık, yıldızların cılız ışığını bastırır.

Aynı etki Dünya’da da geçerlidir; gün ortasında gökyüzü mavidir ama yıldızları göremeyiz çünkü güneş ışığı çok yoğundur ve gözlerimiz bu aydınlıkta zayıf kaynaklara odaklanamaz.