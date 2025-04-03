Uzayda Çekilen Fotoğraflarda Neden Yıldızları Göremiyoruz?
Uzayda Çekilen Fotoğraflarda Neden Yıldızları Göremiyoruz?
Hiç gece parlak dolunay varken gökyüzüne baktınız mı? Yıldızların neredeyse tamamının kaybolduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Aslında bu, gündüz gökyüzünde yıldız göremememizle aynı mantığa dayanıyor. Ortam ışığı fazla güçlü olduğunda, gözlerimiz zayıf ışıkları seçemiyor. Uzayda da işler tam olarak böyle yürüyor! Gökyüzü siyah ama yıldızlar görünmüyor çünkü ortam çok fazla ışıkla dolu.
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Bu kadar siyah bir gökyüzünde neden yıldızlar görünmez?
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Gözümüz görebiliyorken kameralar neden göremiyor?
Gerçek yıldızlı fotoğraflar nasıl çekiliyor peki?
Karanlık, her zaman düşük ışık anlamına gelmiyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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