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Sonuçlar Korkunç: NASA Araştırma İçin Fareleri Uzaya Gönderdi

Sonuçlar Korkunç: NASA Araştırma İçin Fareleri Uzaya Gönderdi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.04.2025 - 11:30

Astronotlar uzayda uzun süre kaldığında kemik yoğunluklarının ciddi şekilde azaldığı zaten biliniyordu ama bu olayın nedenini hala tam olarak bilmiyorduk. NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderdiği fareler sayesinde şimdi bu gizem biraz daha netleşmiş olabilir. 

Fareler, Dünya’ya döndüklerinde iskelet sistemlerinde oldukça sıra dışı değişiklikler gösterdiler. İşin en tuhaf kısmı, bu kemik kaybı her yerde değil sadece bazı bölgelerde görülüyordu. Yani uzay kemiklerimizi sistemli bir şekilde değil, oldukça seçici bir şekilde etkiliyor olabilir.

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Farelerin kemikleri neden sadece bazı bölgelerde zarar gördü?

Farelerin kemikleri neden sadece bazı bölgelerde zarar gördü?

Yapılan araştırmada, uzayda 37 gün geçiren farelerin özellikle arka bacaklarındaki uyluk kemiklerinin uç kısımlarında büyük boşluklar oluştuğu tespit edildi. Bu bölgeler, kalça ve diz eklemlerine yakın olan, fareler için en fazla ağırlık taşıyan alanlardı. Buna karşın omurga kemikleri neredeyse hiç zarar görmemişti. 

Bilim insanlarına göre bu durum, kemiklerin uzaydaki yer çekimsiz ortamda ağırlık taşımamaları nedeniyle boşa çıktıkları ve bu yüzden zayıflamaya başladıkları anlamına geliyor. Tıpkı “kullan ya da kaybet” ilkesinde olduğu gibi, eğer kemikler düzenli baskı görmüyorsa zamanla kendilerini bırakmaya başlıyor olabilirler.

"Belki de sebep radyasyondur?" diye düşünüyorsanız, işler daha da ilginçleşiyor.

"Belki de sebep radyasyondur?" diye düşünüyorsanız, işler daha da ilginçleşiyor.

Araştırmacılar, bu kemik kaybının uzay radyasyonu, güneş ışığı eksikliği ya da başka sistemsel etkenlerden kaynaklanmadığını düşünüyor. Eğer öyle olsaydı, iskeletin tamamında benzer kayıplar beklenirdi ama öyle olmadı. Ayrıca kemiklerdeki kaybın dıştan içe değil, içten dışa doğru olması da bu iddiaları zayıflatıyor. 

Özellikle femur boynu gibi kalın kemik yüzeyine sahip alanlarda bile içteki süngerimsi kemik dokusu ciddi biçimde zarar görmüş. Yani sorun kemiklerin dışarıdan korunamaması değil, içlerinin adeta erimesi gibi bir şey.

Peki araştırmanın insanlarla olan alakası ne?

Peki araştırmanın insanlarla olan alakası ne?

İnsan astronotlar, uzayda geçirdikleri her ayda ortalama %1’den fazla kemik yoğunluğu kaybediyorlar ki bu, Dünya’da osteoporozun 10 katı hızda yaşanması anlamına geliyor. Üstelik bu kayıpların çoğu kalıcı olabiliyor yani Dünya’ya döndükten sonra bile tamamen toparlanamıyorlar. 

Farelerde gözlemlenen erken kemikleşme gibi belirtiler, özellikle büyüme çağında olan bireyler için gelişim bozukluklarına neden olabilir. Ne yazık ki bu kayıpların sadece diyetle düzelebileceğine dair bir kanıt da yok. Bu da bizi, ağırlık simülasyonları yapan koşu bantları ve uzayda direnç sağlayan egzersiz cihazları gibi teknolojilere yöneltiyor.

Belki de gelecekte uzaya çıkan herkes, yanında sadece oksijen değil bir de uzay ağırlığı taşıma simülatörü götürmek zorunda kalacak. Çünkü kemikler, boşta kaldığında sessizce ama geri dönülmez bir şekilde yok olmaya başlıyor olabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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