Sonuçlar Korkunç: NASA Araştırma İçin Fareleri Uzaya Gönderdi

Astronotlar uzayda uzun süre kaldığında kemik yoğunluklarının ciddi şekilde azaldığı zaten biliniyordu ama bu olayın nedenini hala tam olarak bilmiyorduk. NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderdiği fareler sayesinde şimdi bu gizem biraz daha netleşmiş olabilir.

Fareler, Dünya’ya döndüklerinde iskelet sistemlerinde oldukça sıra dışı değişiklikler gösterdiler. İşin en tuhaf kısmı, bu kemik kaybı her yerde değil sadece bazı bölgelerde görülüyordu. Yani uzay kemiklerimizi sistemli bir şekilde değil, oldukça seçici bir şekilde etkiliyor olabilir.

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