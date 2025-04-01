Sonuçlar Korkunç: NASA Araştırma İçin Fareleri Uzaya Gönderdi
Sonuçlar Korkunç: NASA Araştırma İçin Fareleri Uzaya Gönderdi
Astronotlar uzayda uzun süre kaldığında kemik yoğunluklarının ciddi şekilde azaldığı zaten biliniyordu ama bu olayın nedenini hala tam olarak bilmiyorduk. NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderdiği fareler sayesinde şimdi bu gizem biraz daha netleşmiş olabilir.
Fareler, Dünya’ya döndüklerinde iskelet sistemlerinde oldukça sıra dışı değişiklikler gösterdiler. İşin en tuhaf kısmı, bu kemik kaybı her yerde değil sadece bazı bölgelerde görülüyordu. Yani uzay kemiklerimizi sistemli bir şekilde değil, oldukça seçici bir şekilde etkiliyor olabilir.
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Farelerin kemikleri neden sadece bazı bölgelerde zarar gördü?
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"Belki de sebep radyasyondur?" diye düşünüyorsanız, işler daha da ilginçleşiyor.
Peki araştırmanın insanlarla olan alakası ne?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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