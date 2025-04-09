Game Of Thrones’un Soyu Tükenen Ulu Kurtları 12 Bin Yıl Sonra Hayata Döndürüldü

Eğer sıkı bir Game of Thrones izleyicisi ve hayranıysanız “Keşke bir ‘ulu kurt’um olsa” diye düşünmüş olabilirsiniz. Çünkü ulu kurtların Westeros’ta ayrı bir yeri var. Starkların sembolü olan, amblemlerinde yer alan ulu kurtlar alışılmadık derecede büyük, zeki ve sadık bir kurt türüdür. Westeros’ta bu kurtlar efsanevi kabul edilir, çünkü 200 yıldan uzun süredir Stark topraklarında ulu kurtlar görülmemiştir. Ta ki demir tahtın sahibi göz bebeğimiz Jon Snow’a kadar…

Eddard Stark ve oğulları Robb, Bran, Jon Snow ormanda ölü bir ulu kurt ve hayatta olan beş yavrusunu bulur. Jon Snow, babasını bunların ulu kurt olduğuna ikna eder sahiplendiği yavruya Ghost adını verir.

Jon Snow’un en sadık dostu olan Ghost’un dizi boyunca hepimizin kalbinde taht kurduğu bir gerçek…