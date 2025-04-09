Game Of Thrones’un Soyu Tükenen Ulu Kurtları 12 Bin Yıl Sonra Hayata Döndürüldü
Game Of Thrones’un Soyu Tükenen Ulu Kurtları 12 Bin Yıl Sonra Hayata Döndürüldü
Bilim dünyasında heyecan verici bir gelişme yaşandı. Game of Thrones’a konu olan ulu kurtların soyu 12 bin 500 yıl önce tükenmişti. Kayıp türleri geri getirmeyi amaçlayan Colossal Biosciences isimli biyoteknoloji ve genetik mühendisliği şirketi, ulu kurtlara benzeyen genetiği değiştirilmiş üç kurt ‘yarattı’. Bilim dünyasında heyecan yaratan gelişme Time dergisinin kapağına konuk oldu. Peki bilim bunu nasıl başardı?
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Westeros'un en zeki ve kuvvetli canlıları 200 yılın sonunda Start ailesi tarafından bulunmuştu...
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"Game of Thrones"un ardından meşhur olan ulu kurt, araştırmalara konu oldu. Kurtların soyunun 12 bin yıl önce tükendiği ortaya çıktı.
Game of Thrones evreninde değiliz ama bilim insanları ulu kurtları 12 bin yıl sonra hayata döndürdü.
Time dergisine konuk oldu, Game of Thrones'un yaratıcısı paylaşım yaptı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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