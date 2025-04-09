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Game Of Thrones’un Soyu Tükenen Ulu Kurtları 12 Bin Yıl Sonra Hayata Döndürüldü

Game Of Thrones’un Soyu Tükenen Ulu Kurtları 12 Bin Yıl Sonra Hayata Döndürüldü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.04.2025 - 11:53

Bilim dünyasında heyecan verici bir gelişme yaşandı. Game of Thrones’a konu olan ulu kurtların soyu 12 bin 500 yıl önce tükenmişti. Kayıp türleri geri getirmeyi amaçlayan Colossal Biosciences isimli biyoteknoloji ve genetik mühendisliği şirketi, ulu kurtlara benzeyen genetiği değiştirilmiş üç kurt ‘yarattı’. Bilim dünyasında heyecan yaratan gelişme Time dergisinin kapağına konuk oldu. Peki bilim bunu nasıl başardı?

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Westeros'un en zeki ve kuvvetli canlıları 200 yılın sonunda Start ailesi tarafından bulunmuştu...

Westeros'un en zeki ve kuvvetli canlıları 200 yılın sonunda Start ailesi tarafından bulunmuştu...

Eğer sıkı bir Game of Thrones izleyicisi ve hayranıysanız “Keşke bir ‘ulu kurt’um olsa” diye düşünmüş olabilirsiniz. Çünkü ulu kurtların Westeros’ta ayrı bir yeri var. Starkların sembolü olan, amblemlerinde yer alan ulu kurtlar alışılmadık derecede büyük, zeki ve sadık bir kurt türüdür. Westeros’ta bu kurtlar efsanevi kabul edilir, çünkü 200 yıldan uzun süredir Stark topraklarında ulu kurtlar görülmemiştir. Ta ki demir tahtın sahibi göz bebeğimiz Jon Snow’a kadar…

Eddard Stark ve oğulları Robb, Bran, Jon Snow ormanda ölü bir ulu kurt ve hayatta olan beş yavrusunu bulur. Jon Snow, babasını bunların ulu kurt olduğuna ikna eder sahiplendiği yavruya Ghost adını verir. 

Jon Snow’un en sadık dostu olan Ghost’un dizi boyunca hepimizin kalbinde taht kurduğu bir gerçek…

"Game of Thrones"un ardından meşhur olan ulu kurt, araştırmalara konu oldu. Kurtların soyunun 12 bin yıl önce tükendiği ortaya çıktı.

"Game of Thrones"un ardından meşhur olan ulu kurt, araştırmalara konu oldu. Kurtların soyunun 12 bin yıl önce tükendiği ortaya çıktı.

Bilim insanları, ulu kurtların (bilimsel olarak Canis Dirus) soyunun 12 bin yıl önce tükendiğini ortaya çıkardı.

ABD'nin Wyoming, Idaho, Ohio ve Tennessee eyaletlerinde bulunan 50 bin yıllık beş ulu kurt fosilinin DNA'sını inceleyen bilim insanları, ulu kurtların zamanla dünyaya göç eden köpek türlerinin aksine yalnızca Kuzey Amerika'da evrimleştiğini gösterdi.

Araştırmacılar, bu türün dünyada hâlâ yaşayan gri kurtlarla yakın akraba olduğunu düşünüyordu. Ancak bu iki türün 6 milyon yıl önce genetik olarak birbirlerinden ayrıldıkları ve çok uzaktan akraba oldukları belirtildi. Yani ulu kurtlar, köpek, çakal ve kurtlardan o kadar farklı ki, bu cinse ait değiller.

Game of Thrones evreninde değiliz ama bilim insanları ulu kurtları 12 bin yıl sonra hayata döndürdü.

Game of Thrones evreninde değiliz ama bilim insanları ulu kurtları 12 bin yıl sonra hayata döndürdü.

Kayıp türleri geri getirmeyi amaçlayan genetik mühendisliği şirketi Colossal, genetiği değiştirilmiş üç kurt yarattı. Soyu tükenmiş ulu kurtlara benzeyen genetiği değiştirilmiş bu kurtlar, Demir Tahtta poz vermeyi ihmal etmedi…

Yaşları 3 ila 6 ay arasında değişen bu kurtların görüntüsünün Game of Thrones’taki ulu kurtlardan bir farkı yok… Uzun beyaz tüyleri olan bu kurtlar yaklaşık 80 kilo ağırlığında. 

Buffalo Üniversitesi'nde biyolog olan Vincent Lynch, “Şu anda yapabileceğiniz tek şey bir şeyi yüzeysel olarak başka bir şeye benzetmektir, soyu tükenmiş türleri tamamen canlandırmak değil” dedi.

Colossol bilim insanları ulu kurtların 13 bin yıllık diş fosilini ve 72 bin yıllık kafatası parçasını inceledi. 

Bilim insanları daha sonra yaşayan bir gri kurttan kan hücresi aldı ve genetik olarak değiştirdi. 

Genetik olarak değiştirilen bu materyal, evcil köpekten alınan yumurta hücresine aktarıldı. Embriyolar evcil köpekler olan taşıyıcı annelere transfer edildi. Bu transferin ardından 62 gün sonra genetiği değiştirilmiş yavrular dünyaya geldi.

Time dergisine konuk oldu, Game of Thrones'un yaratıcısı paylaşım yaptı.

Time dergisine konuk oldu, Game of Thrones'un yaratıcısı paylaşım yaptı.

Ulu kurtların 12 bin yıl sonra dönüşü Time dergisine konuk oldu. Dergi, 'O korkunç bir kurt. 10.000 yıldan uzun süredir var olan ilk kurt. Nesli tükenmekte olan türler sonsuza dek değişebilir' ifadeleriyle yer verdi. 

Game of Thrones roman serisinin yaratıcısı George Raymond Richard Martin (George R.R. Martin) ise kendi blogunda 'Aylardır dilimi tutuyorum, sessizliğe yemin ettim ama dünyaya söylemek için can atıyorum. Bağırdığım için özür dilerim ama...' ifadeleriyle müjdeli haberi duyurdu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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