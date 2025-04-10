Apple’dan Şok Atak: Microsoft’un Elinden 'En Değerli Şirket' Unvanını 24 Saatte Geri Aldı!
Apple’dan Şok Atak: Microsoft’un Elinden 'En Değerli Şirket' Unvanını 24 Saatte Geri Aldı!
ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan günü ülkelere getirdiği ek gümrük vergisi teknoloji devi Apple’da sarsıntılara neden oldu. Salı günü dünyanın en değerli şirketi unvanını Microsoft’a kaptıran Apple, 24 saatte tahtını geri aldı.
Trump’ın Çin dışındaki ülkelere uygulanacak ek gümrük vergisini 90 gün erteleyeceğini açıklamasının ardından Apple hisseleri, 1998 yılından bu yana en hızlı günlük yükselişe sahip oldu.
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Apple 'en değerli şirket' unvanını Microsoft'a nasıl kaptırdı?
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Apple’dan 27 yıl sonra ilk: Tahtını şok atakla geri aldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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