Apple’dan Şok Atak: Microsoft’un Elinden 'En Değerli Şirket' Unvanını 24 Saatte Geri Aldı!

Donald Trump’ın gümrük vergilerinin ardından Apple, tahtını Microsoft’a kaptırmıştı. ABD merkezli teknoloji devinin hisseleri yüzde 23’lük düşüş yaşamış ve Apple’ın piyasa değeri 2.59 trilyon dolara gerilemişti. Microsoft ise bu süreçte 2.64 trilyon dolarlık değere ulaşarak Apple’ı tahtından etti. Apple, ‘en değerli şirket’ unvanını Microsoft’ta kaptırdı.

Ancak teknoloji devi 1 günde bu tahtını geri aldı. Nedeni ise ABD Başkanı Trump’ın Çin dışındaki ülkelere ek gümrük vergisini 90 gün durdurma kararı oldu.