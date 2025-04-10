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Apple’dan Şok Atak: Microsoft’un Elinden 'En Değerli Şirket' Unvanını 24 Saatte Geri Aldı!

Apple’dan Şok Atak: Microsoft’un Elinden 'En Değerli Şirket' Unvanını 24 Saatte Geri Aldı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.04.2025 - 10:49

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan günü ülkelere getirdiği ek gümrük vergisi teknoloji devi Apple’da sarsıntılara neden oldu. Salı günü dünyanın en değerli şirketi unvanını Microsoft’a kaptıran Apple, 24 saatte tahtını geri aldı. 

Trump’ın Çin dışındaki ülkelere uygulanacak ek gümrük vergisini 90 gün erteleyeceğini açıklamasının ardından Apple hisseleri, 1998 yılından bu yana en hızlı günlük yükselişe sahip oldu.

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Apple 'en değerli şirket' unvanını Microsoft'a nasıl kaptırdı?

Apple 'en değerli şirket' unvanını Microsoft'a nasıl kaptırdı?

Donald Trump’ın gümrük vergilerinin ardından Apple, tahtını Microsoft’a kaptırmıştı. ABD merkezli teknoloji devinin hisseleri yüzde 23’lük düşüş yaşamış ve Apple’ın piyasa değeri 2.59 trilyon dolara gerilemişti. Microsoft ise bu süreçte 2.64 trilyon dolarlık değere ulaşarak Apple’ı tahtından etti. Apple, ‘en değerli şirket’ unvanını Microsoft’ta kaptırdı. 

Ancak teknoloji devi 1 günde bu tahtını geri aldı. Nedeni ise ABD Başkanı Trump’ın Çin dışındaki ülkelere ek gümrük vergisini 90 gün durdurma kararı oldu.

Apple’dan 27 yıl sonra ilk: Tahtını şok atakla geri aldı.

Trump, Çin’e ek gümrük vergisini yüzde 125’e çıkardı ve diğer ülkeler için vergileri 90 gün süreyle durdurma kararı aldı. 

Ne olduysa bu karardan sonra oldu… Rüzgar Apple’dan yana esmeye başladı ve teknoloji devi Microsoft’ta kaptırdığı tahtını bir günde geri aldı. 

Trump’ın son kararıyla birlikte teknoloji şirketlerinin yer aldığı Nasqad Endeksi yüzde 12.16 yükseldi. Bu yükseliş 2001 Ocak tarihinden bu yana en fazla yükseliş olarak kayıtlara geçti. 

Bu yükselişten en çok etkilenen Apple oldu. Apple hisseleri bir günde yüzde 15.33 oranında arttı. Böylece Apple 27 yıl sonra bir ilki yaşadı. Ocak 1998 yılından bu yana Apple, en hızlı yükselişini gerçekleştirdi. Apple’ın piyasa değeri 2 trilyon 987 milyar dolara ulaştı. 

Microsoft hisseleri yüzde 10.13 yükselerek 2 trilyon 902 milyar dolara çıktı. En değerli şirketler listesi şöyle oldu:

  • Apple 

  • Microsoft

  • Nvidia

  • Amazon

  • Alphabet (Google)

  • Saudi Aramco

  • Meta

  • Berkshire Hathaway

  • Tesla

  • Broadcom

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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