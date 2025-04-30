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Neden Artık Pek Çok Akıllı Telefonda Radyo Bulunmuyor?

Neden Artık Pek Çok Akıllı Telefonda Radyo Bulunmuyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.04.2025 - 19:03 Son Güncelleme: 30.04.2025 - 19:32

Eskiden radyolu telefonlarımız vardı, canımız sıkıldıkça bir frekansa denk getirip müzik açardık. Şimdi ise yeni bir telefon alıyoruz ama radyoyu arıyoruz da bulamıyoruz. Uygulama indirsek de internet gerekiyor, yani o radyo aslında yok. Birçok kişi bunun nedenini hiç sorgulamasa da aslında bilinçli bir tercih söz konusu. Hatta bu tercihin arkasında üreticilerin işine gelen bir sistem yatıyor. 

Gelin detaylarına inelim...

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Aslında telefonlarda radyo hala var ama kapalı.

Aslında telefonlarda radyo hala var ama kapalı.

Birçok kişinin farkında olmadığı bir detay var, bazı telefonlarda FM radyo donanımı hala mevcut. Yani teknik olarak radyoyu dinleyebilecek kapasitedeyiz ama üreticiler bunu aktif etmiyor. Peki neden?

Telefonlar genellikle tek bir ülkede üretiliyor ama dünya genelinde satılıyor. FM radyo frekansları ise her ülkede farklı çalıştığı için üreticiler, her model için bölgeye özel ayar yapmak zorunda kalıyor. Bu da üretim sürecini zorlaştırıyor ve maliyetleri artırıyor. Haliyle markalar, bu uğraşıp uğraşmama kararında çoğu zaman uğraşmamayı seçiyor.

Diğer sebepse daha ticari: Daha çok kazanç elde etmek.

Diğer sebepse daha ticari: Daha çok kazanç elde etmek.

Bazı markalar, kullanıcıları ücretsiz radyoyu kullanmak yerine ücretli müzik servislerine yönlendirmek istiyor. Mesela Apple, iPhone 6S’ten sonra çıkan hiçbir modeline FM radyo donanımı bile koymadı. Çünkü kullanıcıların Apple Music’e yönelmesi daha karlı bir strateji. 

Android tarafında da çoğu cihazın içinde Qualcomm modemlerle birlikte FM radyo donanımı bulunsa bile operatörler bu özelliği açmadığı sürece kullanıcılar hizmetten faydalanamıyor. Yani sonuçta kazanan markalar, kaybedense kullanıcı oluyor.

Radyo hala telefonumuzun içinde bir yerlerde ama ulaşamıyoruz.

Radyo hala telefonumuzun içinde bir yerlerde ama ulaşamıyoruz.

Bugün bir akıllı telefon alırken ya eski bir modelle radyo özelliğine razı oluyoruz ya da yepyeni bir telefonda bu özelliğin eksikliğine alışmak zorunda kalıyoruz. Üreticiler, bu tercihi karlılık ve üretim kolaylığı adına yapıyor ama kullanıcı açısından bakıldığında bu biraz hayal kırıklığı yaratıyor. 

Hele ki radyo gibi acil durumlarda hayat kurtarabilecek bir özellik düşünülünce, tercihin ne kadar tüketici odaklı olduğu tartışılır hale geliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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