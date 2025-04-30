Neden Artık Pek Çok Akıllı Telefonda Radyo Bulunmuyor?

Birçok kişinin farkında olmadığı bir detay var, bazı telefonlarda FM radyo donanımı hala mevcut. Yani teknik olarak radyoyu dinleyebilecek kapasitedeyiz ama üreticiler bunu aktif etmiyor. Peki neden?

Telefonlar genellikle tek bir ülkede üretiliyor ama dünya genelinde satılıyor. FM radyo frekansları ise her ülkede farklı çalıştığı için üreticiler, her model için bölgeye özel ayar yapmak zorunda kalıyor. Bu da üretim sürecini zorlaştırıyor ve maliyetleri artırıyor. Haliyle markalar, bu uğraşıp uğraşmama kararında çoğu zaman uğraşmamayı seçiyor.