Neden Artık Pek Çok Akıllı Telefonda Radyo Bulunmuyor?
Eskiden radyolu telefonlarımız vardı, canımız sıkıldıkça bir frekansa denk getirip müzik açardık. Şimdi ise yeni bir telefon alıyoruz ama radyoyu arıyoruz da bulamıyoruz. Uygulama indirsek de internet gerekiyor, yani o radyo aslında yok. Birçok kişi bunun nedenini hiç sorgulamasa da aslında bilinçli bir tercih söz konusu. Hatta bu tercihin arkasında üreticilerin işine gelen bir sistem yatıyor.
Gelin detaylarına inelim...
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Aslında telefonlarda radyo hala var ama kapalı.
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Diğer sebepse daha ticari: Daha çok kazanç elde etmek.
Radyo hala telefonumuzun içinde bir yerlerde ama ulaşamıyoruz.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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