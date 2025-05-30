Darbeden Eski Sevgilisi Serbest Bırakıldı: Danla Bilic Berk Çetin'den Ölüm Tehdidi Aldığını Açıkladı!
Bir süredir eski sevgilisi tarafından taciz edilen Danla Bilic'in sosyal medya paylaşımları ve başlattığı hukuki süreç sonrası Berk Çetin tutuklanmıştı. Bilic ilk davanın görüldüğünü ve Çetin'in serbest bırakıldığını iddia etti.
Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin'in tehditlerine maruz kaldığını 'Dayımı arayıp 'Kızınızın ölüm haberini alırsınız' dedi!' ifadeleriyle açıkladı.
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Geçtiğimiz aylarda Danla Bilic sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir süredir birlikte olduğu şahısla ilişkisini bitirmesinin ardından yaşadığı taciz ve darp olayını paylaşmıştı.
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Son olarak 11 Nisan 2025’te Göktürk’te bir kafede Çetin tarafından darp edildiğini söyleyen Bilic, KADES uygulamasıyla yardım çağrısı yapmış ve darp raporu almıştı.
Bilic ,eski sevgilisi Berk Çetin'in serbest bırakıldığını iddia ederek ölüm tehditleri aldığını açıkladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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