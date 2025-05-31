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“Haberim Yoktu” Demek Kurtarmıyor! Banka Hesapları İçin Önemli Uyarı: Hapis Cezası Var

“Haberim Yoktu” Demek Kurtarmıyor! Banka Hesapları İçin Önemli Uyarı: Hapis Cezası Var

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.05.2025 - 12:12

Ticaret Bakanlığı, banka hesabı kullanan vatandaşlar için önemli bir açıklama yayınladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 'Banka hesabınızı kullandırmayın' denildi. Hesabınızdan yapılan usulsüz işlemlerde 'Bilgim yoktu' demek de hapis cezası ve para cezasından kurtarmıyor. İşte detaylar!

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Banka hesabı olanlar dikkat! Ticaret Bakanlığı banka hesapları için önemli bir uyarı paylaştı.

Banka hesabı olanlar dikkat! Ticaret Bakanlığı banka hesapları için önemli bir uyarı paylaştı.

Ticaret Bakanlığı resmi X hesabından önemli bir uyarı yapıldı.Açıklamada son dönemde banka hesabı olan vatandaşların bu hesaplarını üçüncü kişilere kullandırttığı ve ortaya dolandırıcılık vakalarının çıktığı belirtildi. 

Hesabınızı verdiğiniz anda gerçekleşecek her şeyden sorumlu olduğunuzu vurgulayan açıklamada “Ben sadece hesabımı verdim, işlem yapmadım” demenin suçu ortadan kaldırmadığı dile getirildi.

"Haberim yoktu" demek kurtarmıyor: Hapis cezası var.

"Haberim yoktu" demek kurtarmıyor: Hapis cezası var.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Son dönemde bazı vatandaşlarımızın, banka hesaplarını maddi menfaat karşılığında üçüncü kişilere kullandırdığı ya da hesap bilgilerini paylaşmak suretiyle çeşitli yasa dışı faaliyetlere dolaylı olarak dâhil olduğu vakalara sıklıkla rastlanmaktadır. Bu tür uygulamalar, dolandırıcılık, kara para aklama ve benzeri suçların bir parçası hâline gelmekte olup, hesap sahipleri ciddi hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilmektedir.

Hesap sahibinin bilgisi dâhilinde gerçekleştirildiği kabul edilen bu tür işlemler, ilerleyen süreçte ağır mağduriyetlere ve yargı süreci sonunda hapis cezası, idari para cezası ve bankacılık işlemlerine erişimin sınırlandırılması gibi sonuçlara yol açabilmektedir. “Ben sadece hesabımı verdim, işlemi ben yapmadım.” yönündeki açıklamalar yasal sorumluluğu ortadan kaldırmamaktadır.

Banka hesapları şahsa özeldir. Her türlü işlem yalnızca hesap sahibi tarafından ve şahsi ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Hesap bilgileri, IBAN numaraları, banka kartları, dijital bankacılık şifreleri ve kimlik bilgileri hiçbir surette üçüncü kişilerle paylaşılmamalıdır. Bu tür bilgilerin kötü niyetli kişi veya yapılar tarafından kullanılması, hesabın yasa dışı işlemlerde araç hâline gelmesine neden olabilmektedir.

"Banka hesabınızı paylaşmayın."

"Banka hesabınızı paylaşmayın."

Bazı kişiler kolay kazanç vaadiyle banka hesaplarını kullanmak isteyebilir. Bu tür tekliflere kesinlikle itibar edilmemeli, hesap sahibi bu işlemlerin hukuki sonuçlarından sorumlu olacağını unutmamalıdır. Bir hesap üzerinden gerçekleştirilen işlemler, ilk aşamada hesap sahibinin bilgisi ve onayı varmış gibi değerlendirilmektedir. Bu nedenle, hesabın kim tarafından ve ne amaçla kullanıldığının bilinmesi ve gerekli kontrolün sağlanması bireysel sorumluluğun bir parçasıdır.

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 15. maddesi uyarınca, kendi adına ancak başkası hesabına işlem yapan kişilerin bu durumu ilgili finansal kuruluşa yazılı olarak bildirmemesi hâlinde hapis veya adli para cezası ile karşı karşıya kalabileceği hüküm altına alınmıştır.

Vatandaşlarımızın, şüpheli durumlarla karşılaştıklarında derhâl bankaları veya yetkili kurumları bilgilendirmeleri hem kendi güvenlikleri hem de toplumun huzuru açısından önem arz etmektedir. Finansal güvenliğin sağlanmasının, her şeyden önce bireyin kendi sorumluluğunda olduğunun unutulmaması gerekmektedir.

Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızdan bilinçli, dikkatli ve sorumlu şekilde hareket etmelerini, kişisel finansal bilgilerini özenle korumalarını ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmasına asla izin vermemelerini önemle rica ederiz.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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