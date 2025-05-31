“Haberim Yoktu” Demek Kurtarmıyor! Banka Hesapları İçin Önemli Uyarı: Hapis Cezası Var
Ticaret Bakanlığı, banka hesabı kullanan vatandaşlar için önemli bir açıklama yayınladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 'Banka hesabınızı kullandırmayın' denildi. Hesabınızdan yapılan usulsüz işlemlerde 'Bilgim yoktu' demek de hapis cezası ve para cezasından kurtarmıyor. İşte detaylar!
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Banka hesabı olanlar dikkat! Ticaret Bakanlığı banka hesapları için önemli bir uyarı paylaştı.
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"Haberim yoktu" demek kurtarmıyor: Hapis cezası var.
"Banka hesabınızı paylaşmayın."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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