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Meksika'da Yargı Üyeleri Halkın Oylarıyla Seçilecek, YSK Gözlemci Olarak Katılacak

Meksika'da Yargı Üyeleri Halkın Oylarıyla Seçilecek, YSK Gözlemci Olarak Katılacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.05.2025 - 18:36

Meksika'da yargı sisteminde köklü bir değişikliğe gidiliyor. Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador'un önerisiyle, Anayasa Mahkemesi ve diğer yüksek yargı organlarının üyeleri artık halk oylamasıyla belirlenecek. Reform, yargının bağımsızlığı ve demokratik meşruiyeti açısından büyük tartışmalara yol açtı. Muhalefet ise düzenlemenin, yargı üzerinde siyasi baskıyı artırabileceği uyarısında bulunuyor.

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Meksika'da halk sandığa gidiyor.

Meksika'da halk sandığa gidiyor.

Ancak bu kez bir belediye başkanı, başbakan ya da cumhurbaşkanı seçmeyecekler. Meksika'da halk bu kez 881 yargı üyesini seçecek. Yerel mahkeme üyeleri bile halkın oylarıyla göreve gelecek.

99 milyondan fazla oy kullanılacak.

99 milyondan fazla oy kullanılacak.

Meksika'da 99 milyonun üzerinde seçmen için yaklaşık 84 bin sandık kuruldu. Ulusal Seçim Enstitüsü, oy kullanma süresinin ortalama 9 dakika süreceğini açıkladı. Reformun arkasında, eski Başkan Obrador’un başlattığı “Dördüncü Dönüşüm” hareketi bulunuyor. Yeni yönetim de reformu destekliyor ve yargının halka daha yakın olması gerektiğini savunuyor.

Türkiye’den YSK Başkanı Ahmet Yener gözlemci olacak.

Türkiye’den YSK Başkanı Ahmet Yener gözlemci olacak.

Seçim sürecinde aday belirleme yöntemi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yüksek Seçim Mahkemesi, geleneksel mülakat sistemini kaldırarak kura yöntemini devreye soktu; bu adımın hem zamandan tasarruf sağlamak hem de süreci daha tarafsız kılmak amacıyla atıldığı belirtildi. 

Meksika’daki seçimlere uluslararası gözlemciler de katıldı. Türkiye'den YSK Başkanı Ahmet Yener ve kurul üyeleri hem seçimleri yerinde takip etti hem de Yener, Senato’da Türk seçim sistemine ilişkin bir sunum yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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