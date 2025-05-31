Meksika'da Yargı Üyeleri Halkın Oylarıyla Seçilecek, YSK Gözlemci Olarak Katılacak

Seçim sürecinde aday belirleme yöntemi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yüksek Seçim Mahkemesi, geleneksel mülakat sistemini kaldırarak kura yöntemini devreye soktu; bu adımın hem zamandan tasarruf sağlamak hem de süreci daha tarafsız kılmak amacıyla atıldığı belirtildi.

Meksika’daki seçimlere uluslararası gözlemciler de katıldı. Türkiye'den YSK Başkanı Ahmet Yener ve kurul üyeleri hem seçimleri yerinde takip etti hem de Yener, Senato’da Türk seçim sistemine ilişkin bir sunum yaptı.