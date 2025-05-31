Meksika'da Yargı Üyeleri Halkın Oylarıyla Seçilecek, YSK Gözlemci Olarak Katılacak
Meksika'da yargı sisteminde köklü bir değişikliğe gidiliyor. Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador'un önerisiyle, Anayasa Mahkemesi ve diğer yüksek yargı organlarının üyeleri artık halk oylamasıyla belirlenecek. Reform, yargının bağımsızlığı ve demokratik meşruiyeti açısından büyük tartışmalara yol açtı. Muhalefet ise düzenlemenin, yargı üzerinde siyasi baskıyı artırabileceği uyarısında bulunuyor.
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Meksika'da halk sandığa gidiyor.
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99 milyondan fazla oy kullanılacak.
Türkiye’den YSK Başkanı Ahmet Yener gözlemci olacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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