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Ev Hapsindeydi: İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa Göğüsündeki Ağrılar Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı

Ev Hapsindeydi: İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa Göğüsündeki Ağrılar Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
31.05.2025 - 16:51

İBB’ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa apar topar hastaneye kaldırıldı.

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2. dalga operasyonda operasyonda gözaltına alınan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

2. dalga operasyonda operasyonda gözaltına alınan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Ev hapsinde tutulan İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, son birkaç gündür artan göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Prof. Dr. Muzaffer Değertekin tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla Şafak Başa'nın iki ana damarına müdahale edildi. Başa'nın halen Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi’nde müşahade altında tutulduğu öğrenildi.

Prof. Dr. Muzaffer Değertekin tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla Şafak Başa'nın iki ana damarına müdahale edildi. Başa'nın halen Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi’nde müşahade altında tutulduğu öğrenildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Başa'nın avukatı Ruşen Gültekin, 

'İBB operasyonu sonrası bir süredir ev hapsinde tutulan İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak BAŞA, son bir kaç gündür artan göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Prof. Dr. Muzaffer Değertekin tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla Şafak Başa'nın iki ana damarına müdahale edildi. Başa halen Yeditepe Ünivesiresi Kozyatağı hastanesinde müşahade altında tutulmaktadır' dedi.

İşte o açıklama:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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