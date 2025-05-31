Ev Hapsindeydi: İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa Göğüsündeki Ağrılar Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı
İBB’ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa apar topar hastaneye kaldırıldı.
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2. dalga operasyonda operasyonda gözaltına alınan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, hakkında ev hapsi kararı verilmişti.
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Prof. Dr. Muzaffer Değertekin tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla Şafak Başa'nın iki ana damarına müdahale edildi. Başa'nın halen Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi’nde müşahade altında tutulduğu öğrenildi.
İşte o açıklama:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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