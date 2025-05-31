İddiaların Sonu Gelmiyor: Oğuz Murat Aci Kazada Yaşamını Yitirmişti: Bakanlıktan Yeni Açıklama!
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 17 yaşındaki Timur Cihantimur, kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olmuştu. Bu olay sonrası hem Aci ailesi hem de Cihantimur ailesi sıksık gündeme gelmeye başladı. Sağlık Bakanlığı, Oğuz Murat Aci ve yaralılara müdahale etmek için ambulansın geç geldiği iddialarını yalanladı.
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
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Kaza sonrası ortaya çıkan iddialara bir yenisi daha eklendi. Hayatını kaybeden Aci ve yaralılara müdahale etmek için bölgeye yönlendirilen ambulansların 73 dakikada olay yerine ulaştığı iddia edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, kaza günü olay yerine merkezden 5 ambulansın yönlendirildiği belirtildi. Açıklamanın devamı ise şöyle:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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