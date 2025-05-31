Yeni Zelanda'da Kadın Vekil Kürsüde Deepfake ile Üretilmiş Kendi Çıplak Fotoğrafını Gösterdi

Laura McClure, kendi deepfake görüntülerini oluşturarak bu içeriklerin ne kadar gerçekçi ve yıkıcı olabileceğini göstermek istedi. Parlamentoda sahte fotoğrafı elinde tutmanın bile rahatsız edici olduğunu söyleyen McClure, mağdurlar için bu durumun yıkıcı etkilerine dikkat çekti. Instagram’da da neden böyle bir adım attığını anlatan McClure, görüntülerin ne kadar kolay üretilebildiğini vurguladı. Yeni Zelanda Hukuk Derneği’ne göre, çevrimiçi deepfake içeriklerin büyük kısmı kadınları hedef alan rızasız pornografiden oluşuyor.