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Yeni Zelanda'da Kadın Vekil Kürsüde Deepfake ile Üretilmiş Kendi Çıplak Fotoğrafını Gösterdi

Yeni Zelanda'da Kadın Vekil Kürsüde Deepfake ile Üretilmiş Kendi Çıplak Fotoğrafını Gösterdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.06.2025 - 00:08

Yeni Zelanda milletvekili Laura McClure, parlamentoda cesur bir çıkışa imza attı. Yapay zeka tarafından oluşturulan ve sansürlenmiş çıplak bir fotoğrafını meslektaşlarına gösterdi. McClure bu hareketiyle dijital şiddet ve mahremiyet ihlallerine dikkat çekmeyi amaçladı. Meclisteki bu beklenmedik an, ülkede geniş yankı uyandırdı.

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Yasal düzenleme talep etti.

Yasal düzenleme talep etti.

Yeni Zelanda Milletvekili Laura McClure, Temsilciler Meclisi’nde elinde yapay zekâyla üretilmiş bir fotoğrafla yaptığı konuşmada, bu tarz görsellerin ne kadar kolay ve hızlı üretilebildiğine dikkat çekti. Sadece birkaç dakikada oluşturduğu görüntünün, yapay zekâ kaynaklı dijital istismarın boyutlarını ortaya koyduğunu belirtti. McClure, İngiltere, ABD, Çin ve Avustralya gibi ülkelerin bu konuda attığı adımları örnek göstererek, Yeni Zelanda’nın da benzer şekilde sahte içeriklerle mücadele edecek yasal düzenlemeleri hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Kendi deepfake fotoğrafıyla mesaj verdi.

Kendi deepfake fotoğrafıyla mesaj verdi.

Yeni Zelanda Milletvekili Laura McClure, yapay zekâyla üretilen müstehcen içeriklerin tehlikesine dikkat çekmek için Meclis’te kendi dijital olarak manipüle edilmiş çıplak fotoğrafını gösterdi. McClure, bu görüntüyü sadece beş dakikadan kısa sürede, internette kolayca erişilebilen sitelerden biriyle hazırladığını söyledi. Bu örnekle, teknolojinin ne kadar kolay kötüye kullanılabileceğini vurguladı.

Kadınlar hedef alınıyor.

Kadınlar hedef alınıyor.

Laura McClure, kendi deepfake görüntülerini oluşturarak bu içeriklerin ne kadar gerçekçi ve yıkıcı olabileceğini göstermek istedi. Parlamentoda sahte fotoğrafı elinde tutmanın bile rahatsız edici olduğunu söyleyen McClure, mağdurlar için bu durumun yıkıcı etkilerine dikkat çekti. Instagram’da da neden böyle bir adım attığını anlatan McClure, görüntülerin ne kadar kolay üretilebildiğini vurguladı. Yeni Zelanda Hukuk Derneği’ne göre, çevrimiçi deepfake içeriklerin büyük kısmı kadınları hedef alan rızasız pornografiden oluşuyor.

Yasa önersinde bulundu.

Yasa önersinde bulundu.

McClure, çevrimiçi cinsel içerikli deepfake'lere karşı 'Deepfake Dijital Zarar ve Sömürü Yasası'nı gündeme getirdi. Bu tasarı, rızasız üretilen veya paylaşılan deepfake içeriklere cezai yaptırım uygulanmasını ve mağdurların korunmasını amaçlıyor. Mevcut yasaların bu alanı kapsamadığını vurgulayan McClure, yeni düzenlemenin içeriklerin kaldırılması ve zararların giderilmesi için açık yollar sunacağını belirtti. Yeni Zelanda’da henüz deepfake konusuna özel bir yasal çerçeve bulunmuyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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