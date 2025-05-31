Yeni Zelanda'da Kadın Vekil Kürsüde Deepfake ile Üretilmiş Kendi Çıplak Fotoğrafını Gösterdi
Yeni Zelanda milletvekili Laura McClure, parlamentoda cesur bir çıkışa imza attı. Yapay zeka tarafından oluşturulan ve sansürlenmiş çıplak bir fotoğrafını meslektaşlarına gösterdi. McClure bu hareketiyle dijital şiddet ve mahremiyet ihlallerine dikkat çekmeyi amaçladı. Meclisteki bu beklenmedik an, ülkede geniş yankı uyandırdı.
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Yasal düzenleme talep etti.
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Kendi deepfake fotoğrafıyla mesaj verdi.
Kadınlar hedef alınıyor.
Yasa önersinde bulundu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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