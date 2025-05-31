Şampiyonlar Ligi Finalinde PSG, Inter'e Şans Tanımadı: 5-0
Şampiyonlar Ligi Finali'nde PSG ile Inter karşı karşıya geldi. Kafa kafaya geçmesi gereken maçta Luis Enrique'nin öğrencileri sezonun en rahat maçlarından birini oynadılar.
Hakimi ve Doue'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan PSG, Doue'nin ayağından ikinci yarıda da bir gol buldu. Kvara ve Mayullu ise skoru belirledi.
Doue'nin 2 gol 1 asistle yıldızlaştığı gecede PSG rahat bir futbolla tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi Şampiyonu oldu.
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PSG tarih yazdı.
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Devre 2-0 bitti.
Bu çocuk bambaşka...
Tarih Münih'te yazıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Sacmasapan bir formatla baslayan Şampiyonlar ligi sacma sapan bir finalle sona erdi yani kötünün kötüsü kazandı
ne bekliyordun ki inter mi alacak onlar önce top oynasınlar.
ne dediysem o PSG ilk yarı 2 dedim oldu louuuu.Kimse kıskançlık yapmasın şiir gibibtop oynadılar. tebrikler...
İnter de Psg de tesadüfen oraya geldi İnter tesadüfen geldigini oynadıgı futbolla gosterdi Psg bu futbolu Real Barcelona veya Bayerne karşı oynasa yerle bir ... Devamını Gör
Helal olsun tarihe geçecek bir final oldu