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Şampiyonlar Ligi Finalinde PSG, Inter'e Şans Tanımadı: 5-0

Şampiyonlar Ligi Finalinde PSG, Inter'e Şans Tanımadı: 5-0

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.05.2025 - 23:50

Şampiyonlar Ligi Finali'nde PSG ile Inter karşı karşıya geldi. Kafa kafaya geçmesi gereken maçta Luis Enrique'nin öğrencileri sezonun en rahat maçlarından birini oynadılar. 

Hakimi ve Doue'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan PSG, Doue'nin ayağından ikinci yarıda da bir gol buldu. Kvara ve Mayullu ise skoru belirledi. 

Doue'nin 2 gol 1 asistle yıldızlaştığı gecede PSG rahat bir futbolla tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi Şampiyonu oldu.

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PSG tarih yazdı.

PSG tarih yazdı.

Münih'te Allianz Arena'nın ev sahipliği yaptığı finalde PSG'nin Inter karşısında ezici üstünlüğü vardı. 

Inter'in maça dahil olmayı bir türlü başaramadığı gecede PSG adeta şov yaptı.

Devre 2-0 bitti.

Devre 2-0 bitti.

Hakimi ve Doue'nin golleriyle PSG devreyi 2-0 önde kapattı. Hakimi, eski takımı Inter'e attığı golün ardından sevinmedi ve tribünlere 'özür' işareti yaptı takım arkadaşları sevinirken .

Bu çocuk bambaşka...

Bu çocuk bambaşka...

Doue, ilk yarıyı bir gol bir asistle kapatmıştı. İkinci yarıda da gol perdesini o açtı. 2 gol 1 asistle tamamladığı gecede finale damgasını vurdu. 

Doue kısa süre sonra oyundan çıktı. Kvara ise 4. golü atarak kupayı perçinledi. Son gol ise Mayullu'dan geldi.

Tarih Münih'te yazıldı.

Tarih Münih'te yazıldı.

Luis Enrique ile hem oynadıkları futbol hem de saha dışında daha sempatik bir hale gelen PSG, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazandı. Skor arttıkça rahatlayan PSG tribünleri ekran başındaki izleyenlere adeta resital yaşattı. Maçın son düdüğü ile birlikte PSG tüm ekip olarak büyük sevinç yaşadı.

Tarihin en farklı Şampiyonlar Ligi finali de bu maç oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Cindirella Man

Sacmasapan bir formatla baslayan Şampiyonlar ligi sacma sapan bir finalle sona erdi yani kötünün kötüsü kazandı

Kerem Senol

ne bekliyordun ki inter mi alacak onlar önce top oynasınlar.

Kerem Senol

ne dediysem o PSG ilk yarı 2 dedim oldu louuuu.Kimse kıskançlık yapmasın şiir gibibtop oynadılar. tebrikler...

Cindirella Man

İnter de Psg de tesadüfen oraya geldi İnter tesadüfen geldigini oynadıgı futbolla gosterdi Psg bu futbolu Real Barcelona veya Bayerne karşı oynasa yerle bir ... Devamını Gör

Onur

Helal olsun tarihe geçecek bir final oldu