Şampiyonlar Ligi Finalinde PSG, Inter'e Şans Tanımadı: 5-0

Luis Enrique ile hem oynadıkları futbol hem de saha dışında daha sempatik bir hale gelen PSG, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazandı. Skor arttıkça rahatlayan PSG tribünleri ekran başındaki izleyenlere adeta resital yaşattı. Maçın son düdüğü ile birlikte PSG tüm ekip olarak büyük sevinç yaşadı.

Tarihin en farklı Şampiyonlar Ligi finali de bu maç oldu.