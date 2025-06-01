TRT Spikeri Oya Eren Festivalde Ödül Alan Yönetmen Ecre Begüm Bayrak’a Tepki Göstererek Sahneyi Terk Etti

“30 Mayıs gecesi Ankara'da düzenlenen Esaretten Cesarete Film Festivali ödül töreni sırasında, En İyi Kurmaca Film ödülünü almak üzere sahneye davet edilen Kurtlar filminin yönetmeni Ecre Begüm Bayrak, ödül aldıktan sonra yaptığı konuşma sırasında beklemediğimiz bir şekilde sunucunun kişisel, aşırı, haksız tepkisine maruz kalmıştır.

Kurtlar filimin cesaretle ele aldığı konu ve filmin etkili anlatımı, kurgu tekniği, sinematografisi nedeni ile festivalin ön jüri ve jüri üyeleri En İyi Film Ödülünü oy birliği ile vermişler, yönetmenin filmi gösterime alınmış ve ödül alması için kendisi bizzat festival direktörü tarafından Ankara'ya davet edilmiştir.

Misafirimiz olan genç kısa filmci arkadaşımıza, sunucunun tepkisinin festival yönetimi ve festivali destekleyen kurumlar ile bir ilgisinin olmadığını kamuoyu ve kısa filmcilerle paylaşmak istiyoruz ve bundan sonra sanatsal etkinliklerde, icra ettiği eser ve görüşleri nedeni ile sanatçılara tepki gösterilmemesini diliyoruz.

Sanatın ve sanatçının kendini ifade etme özgürlüğünün kısıtlanamayacağına ait duruşumuzun değişmediğini ve değişmeyeceğini tim sanatseverlere bildiriyoruz.”