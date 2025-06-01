TRT Spikeri Oya Eren Festivalde Ödül Alan Yönetmen Ecre Begüm Bayrak’a Tepki Göstererek Sahneyi Terk Etti
Ankara’da düzenlenen “Esaretten Cesarete Film Festivali” gergin anlara sahne oldu. “Kurtlar” filmiyle festivalde ‘En İyi Kurmaca Film’ ödülünü alan yönetmen Ecre Begüm Bayrak sahneye çıkarak 19 Mart gösterilerinde tutuklanan gençleri ve şarkıları engellenen Grup Yorum’u hatırlattı.
Bu sırada festivalin sunucusu olan TRT spikeri Oya Eren yönetmen Bayrak’a tepki göstererek sahneyi terk etti. Ecre Begüm Bayrak salonu zorlukla terk ederken, Oya Eren’in “Şerefsizler”, “Vatansız teröristler” şeklinde bağırdığı ve bozkurt işareti yaptığı görüldü.
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Ankara’da düzenlenen bir film festivalinde ilginç anlar yaşandı.
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TRT spikeri bozkurt işareti ile yönetmene tepki gösterdi.
İşte olaylı festivalde yaşananlar 👇
Yaşananların ardından açıklama yapan festival komitesi, sunucunun hareketini "kişisel, aşırı, haksız" olarak nitelendirdi:
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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