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TRT Spikeri Oya Eren Festivalde Ödül Alan Yönetmen Ecre Begüm Bayrak’a Tepki Göstererek Sahneyi Terk Etti

TRT Spikeri Oya Eren Festivalde Ödül Alan Yönetmen Ecre Begüm Bayrak’a Tepki Göstererek Sahneyi Terk Etti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.06.2025 - 13:09

Ankara’da düzenlenen “Esaretten Cesarete Film Festivali” gergin anlara sahne oldu. “Kurtlar” filmiyle festivalde ‘En İyi Kurmaca Film’ ödülünü alan yönetmen Ecre Begüm Bayrak sahneye çıkarak 19 Mart gösterilerinde tutuklanan gençleri ve şarkıları engellenen Grup Yorum’u hatırlattı.

Bu sırada festivalin sunucusu olan TRT spikeri Oya Eren yönetmen Bayrak’a tepki göstererek sahneyi terk etti. Ecre Begüm Bayrak salonu zorlukla terk ederken, Oya Eren’in “Şerefsizler”, “Vatansız teröristler” şeklinde bağırdığı ve bozkurt işareti yaptığı görüldü.

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Ankara’da düzenlenen bir film festivalinde ilginç anlar yaşandı.

Ankara’da düzenlenen bir film festivalinde ilginç anlar yaşandı.

Esaretten Cesarete Film Festivali’nin sunuculuğu yapan TRT spikeri Oya Eren, ödül konuşması yapan yönetmen Ecre Begüm Bayrak sebebiyle sahneyi terk etti.

“Kurtlar” filmiyle öldüle layık görülen yönetmen Ecre Begüm Bayrak konuşmasında, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto ettiği için tutuklanan gençleri ve YouTube’da şarkıları engellenen Grup Yorum’u anmıştı.

TRT spikeri bozkurt işareti ile yönetmene tepki gösterdi.

TRT spikeri bozkurt işareti ile yönetmene tepki gösterdi.

Oya Eren sahneyi terk etti ancak tepkisini sürdürmeye devam etti. Sahneyi terk ederken, “Bu şartlar altında sunmaya devam edemem, sunuma devam etmeyeceğim” diyen Eren, salondan çıkarken zorluk yaşayan yönetmen Ecre Begüm Bayrak’a “Şerefsizler”, “Vatansız teröristler” diye bağırdı ve bozkurt işareti yaptı.

İşte olaylı festivalde yaşananlar 👇

Yaşananların ardından açıklama yapan festival komitesi, sunucunun hareketini "kişisel, aşırı, haksız" olarak nitelendirdi:

Yaşananların ardından açıklama yapan festival komitesi, sunucunun hareketini "kişisel, aşırı, haksız" olarak nitelendirdi:

30 Mayıs gecesi Ankara'da düzenlenen Esaretten Cesarete Film Festivali ödül töreni sırasında, En İyi Kurmaca Film ödülünü almak üzere sahneye davet edilen Kurtlar filminin yönetmeni Ecre Begüm Bayrak, ödül aldıktan sonra yaptığı konuşma sırasında beklemediğimiz bir şekilde sunucunun kişisel, aşırı, haksız tepkisine maruz kalmıştır.

Kurtlar filimin cesaretle ele aldığı konu ve filmin etkili anlatımı, kurgu tekniği, sinematografisi nedeni ile festivalin ön jüri ve jüri üyeleri En İyi Film Ödülünü oy birliği ile vermişler, yönetmenin filmi gösterime alınmış ve ödül alması için kendisi bizzat festival direktörü tarafından Ankara'ya davet edilmiştir.

Misafirimiz olan genç kısa filmci arkadaşımıza, sunucunun tepkisinin festival yönetimi ve festivali destekleyen kurumlar ile bir ilgisinin olmadığını kamuoyu ve kısa filmcilerle paylaşmak istiyoruz ve bundan sonra sanatsal etkinliklerde, icra ettiği eser ve görüşleri nedeni ile sanatçılara tepki gösterilmemesini diliyoruz.

Sanatın ve sanatçının kendini ifade etme özgürlüğünün kısıtlanamayacağına ait duruşumuzun değişmediğini ve değişmeyeceğini tim sanatseverlere bildiriyoruz.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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