Özgür Özel Rudaw’a Konuştu: "Kürtlerin Haklarını Bağıra Bağıra Söylemek Benim Vazifem"

Özgür Özel, DEM Parti’nin İmralı heyeti ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

“Şimdi Pervin (Buldan) Hanım ve Ahmet Türk şahittir, Sırrı Süreyya Önder’e - Allah rahmet eylesin - geldiklerinde dedim ki Türkiye'nin elbette sivil, özgürlükçü, kapsayıcı bir anayasa ihtiyacı var. Ama ben anayasaya uymayanlarla, her gün anayasayı çiğneyenlerle oturup da anayasa yapacak halim yok. Kediye ciğer emanet edilmez. Ben Tayyip Erdoğan'a “gel seninle anayasayı yapalım” dediğimde veya o bana dediğinde buna olumlu bir yaklaşımda bulunduğumda büyük kitlelerin büyük desteğini kaybederiz.

Kürt meselesinde anayasaya gelmeden, mevcut anayasayla atılabilecek dünya kadar demokratik adım, çıkarılabilecek kanunlar var hatta mevcut kanunların doğru uygulanmasını talep etme noktası var. Sırrı Süreyya bana dedi ki, Pervin Hanım'la Ahmet Türk de şahittir; “Kesinlikle bir anayasa yok. Biz oturduk, konuştuk. Ne yapılacaksa yasal zeminde yapılacak bir anayasa pazarlığı yok. Ben buna kefilim, biz buna şahidiz” dedi.

Bizim yeni bir anayasayı Tayyip Erdoğan'la yapabilmemiz için Tayyip Erdoğan'ın mevcut anayasaya uyuyor olması lazım. Tayyip Erdoğan AİHM kararına rağmen 8 yıldır Kavala’yı (Osman Kavala) içeride tutuyor. Sırf “Seni başkan yaptırmayacağız” dediği için Selahattin Demirtaş'ı Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen içeride tutuyor. Seçilmiş milletvekili Can Atalı'yı meclise getirmiyor. Şimdi “gelin anayasa yapalım” diyor. Onunla menemen bile yapmam dediğim bu.

Ama Türkiye'de bir anayasa yapacak mıyım? Bu seçimde AK Parti'ye oy veren seçmenlerle, seçimden sonra anayasa yapacağız tabii. Veya öyle bir taahhüt içine girecek ve yerine getirme süreci başlatacak ki Tayyip Erdoğan, anayasayla uyumsuz tüm tutumlarını teker teker ve hızla ortadan kaldıracak. Göreceğiz ki siyasi tutsaklar çıkmış, AİHM kararlarına uyulmuş, Anayasa Mahkemesi kararlarına harfiyen uyuyor, Anayasa Mahkemesi'nin bozduk dediği kanunları arkasından dolaşarak gerçekten düzeltiyor. Her şeyi yapıp bir toplumsal güven sağlayacak. Ben de döneceğim en son seçimde bana 17 milyon 500 bin oy vermiş seçmenime rızan var mı diyeceğim. Onlarla “razıyım” dedikten sonra herkesle anayasa konuşulur. Ama bugünkü atmosfer ve şartlarda anayasa konuşmak demek güzelim ciğeri kediye “al ye” diye vermek demek.”