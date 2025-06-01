Özgür Özel Rudaw’a Konuştu: "Kürtlerin Haklarını Bağıra Bağıra Söylemek Benim Vazifem"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rudaw’da Rawin Sterk’in sunduğu “Gel Anlat” programına açıklamalarda bulundu.
“Terörsüz Türkiye Projesi” ile ilgili sözleri dikkat çeken Özgür Özel, çözümün yeni anayasa ile değil Meclis çatısı altında olması gerektiğini ifade etti.
Özel ayrıca, “Kürtlerin taleplerini bağıra bağıra söylemek benim vazifem” ifadelerini de kullandı.
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“Terörsüz Türkiye Projesi” kapsamında terör örgütü PKK silah bırakma kararı almıştı.
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“Bugün beyaz Türkler AKP’liler”
“Sırrı Süreyya Önder bana ‘kesinlikle anayasa yok’ dedi”
Özgür Özel’in PKK’nın fesih kararına yorumu.
Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili balta metaforu.
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Özgür Özel röportajı şu sözlerle tamamladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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