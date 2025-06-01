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Özgür Özel Rudaw’a Konuştu: "Kürtlerin Haklarını Bağıra Bağıra Söylemek Benim Vazifem"

Özgür Özel Rudaw’a Konuştu: "Kürtlerin Haklarını Bağıra Bağıra Söylemek Benim Vazifem"

Özgür Özel
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.06.2025 - 12:07 Son Güncelleme: 01.06.2025 - 12:38

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rudaw’da Rawin Sterk’in sunduğu “Gel Anlat” programına açıklamalarda bulundu.

“Terörsüz Türkiye Projesi” ile ilgili sözleri dikkat çeken Özgür Özel, çözümün yeni anayasa ile değil Meclis çatısı altında olması gerektiğini ifade etti. 

Özel ayrıca, “Kürtlerin taleplerini bağıra bağıra söylemek benim vazifem” ifadelerini de kullandı.

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“Terörsüz Türkiye Projesi” kapsamında terör örgütü PKK silah bırakma kararı almıştı.

“Terörsüz Türkiye Projesi” kapsamında terör örgütü PKK silah bırakma kararı almıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi destekli televizyon kanalı Rüdaw’a süreç ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Röportaja roşbaş (iyi günler) diyerek başlayan Özgür Özel, “Kürt sorunun çözümü için çok iyi hazırlığımız var. Ama bunları konuşabilecek uygun zeminimiz yok. Onun için konunun bir an önce Meclis gündemine gelmesi gerektiğini ifade ettik” dedi.

Özel ayrıca, Devlet Bahçeli’nin 100 kişilik komisyon önerisine niteliksel olarak destek verdiğini ancak sayının çok fazla olduğunu söyledi. Özel komisyonun daha az kişiden oluşması gerektiğini ifade etti.

Kaynak

“Bugün beyaz Türkler AKP’liler”

“Bugün beyaz Türkler AKP’liler”

Özel, gazetecinin sorduğu CHP tabanı ile ilgili soruya şöyle cevap verdi.

“Şimdi birincisi, biraz önce de söylediniz; biz ilk olarak bu işler başladığında çok net bir tavır koyduk. Sayın Bahçeli bir şey söyledi. Ben de dedim ki, “Sayın Bahçeli ben el yükseltiyorum. Kürtlere devlet vaat ediyorum.” Hatta bunu Türkiye'deki bazı siyasi partiler, biraz da başını kesip sonunu yapmayıp, “Özgür Özel Kürtlere devlet vaat ediyor, bölücülük yapıyor” falan dediler. Oysa ben devamında çok net bir şekilde diyorum ki, “size Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi olmayı, benim kadar devleti kendinize ait hissetmeyi ve bu devletin eşit yurttaşları olarak Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle herkesin eşit olduğu bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vaat ediyorum”. Bugün için baktığınızda Kürtler, “kardeşim herkes eşit ama ben daha az eşitim” diyorsa orada bir sorun var. Kürt sorunu bu.

Şimdi burada kurucu parti olma rolünü AK Parti'ye kaptırma gibi bir durum değil. Aksine AK Parti bir yerlerden tam tersine bölücü parti olmaya doğru kendini ilerletiyor. Çünkü bugün bir Beyaz Türk arıyorsanız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarında, anlayışında, söyleminde bulamazsınız. Bugün Beyaz Türkler AK Partililer. Bugün AK Partililer kendileri devletin sahibi görüyorlar. Bu tamamen AK Parti'de şu anda. Bazı televizyon kanallarında bazı yorumcuların, bazı köşe yazarlarıının bazı ifadelerine gerçekten yıllarca hiç katılmadığımız halde bizim sırtımıza yük edildi. Cumhuriyet Halk Partisi çok eskinden beridir ama özellikle son dönemimizde bu anlayışı yıkıp atan, eşitlikçi ve hakkaniyetli bir söylemin içinde.”

“Sırrı Süreyya Önder bana ‘kesinlikle anayasa yok’ dedi”

“Sırrı Süreyya Önder bana ‘kesinlikle anayasa yok’ dedi”

Özgür Özel, DEM Parti’nin İmralı heyeti ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

“Şimdi Pervin (Buldan) Hanım ve Ahmet Türk şahittir, Sırrı Süreyya Önder’e - Allah rahmet eylesin - geldiklerinde dedim ki Türkiye'nin elbette sivil, özgürlükçü, kapsayıcı bir anayasa ihtiyacı var. Ama ben anayasaya uymayanlarla, her gün anayasayı çiğneyenlerle oturup da anayasa yapacak halim yok. Kediye ciğer emanet edilmez. Ben Tayyip Erdoğan'a “gel seninle anayasayı yapalım” dediğimde veya o bana dediğinde buna olumlu bir yaklaşımda bulunduğumda büyük kitlelerin büyük desteğini kaybederiz.

Kürt meselesinde anayasaya gelmeden, mevcut anayasayla atılabilecek dünya kadar demokratik adım, çıkarılabilecek kanunlar var hatta mevcut kanunların doğru uygulanmasını talep etme noktası var. Sırrı Süreyya bana dedi ki, Pervin Hanım'la Ahmet Türk de şahittir; “Kesinlikle bir anayasa yok. Biz oturduk, konuştuk. Ne yapılacaksa yasal zeminde yapılacak bir anayasa pazarlığı yok. Ben buna kefilim, biz buna şahidiz” dedi. 

Bizim yeni bir anayasayı Tayyip Erdoğan'la yapabilmemiz için Tayyip Erdoğan'ın mevcut anayasaya uyuyor olması lazım. Tayyip Erdoğan AİHM kararına rağmen 8 yıldır Kavala’yı (Osman Kavala) içeride tutuyor. Sırf “Seni başkan yaptırmayacağız” dediği için Selahattin DemirtaşAnayasa Mahkemesi kararlarına rağmen içeride tutuyor. Seçilmiş milletvekili Can Atalı'yı meclise getirmiyor. Şimdi “gelin anayasa yapalım” diyor. Onunla menemen bile yapmam dediğim bu.

Ama Türkiye'de bir anayasa yapacak mıyım? Bu seçimde AK Parti'ye oy veren seçmenlerle, seçimden sonra anayasa yapacağız tabii. Veya öyle bir taahhüt içine girecek ve yerine getirme süreci başlatacak ki Tayyip Erdoğan, anayasayla uyumsuz tüm tutumlarını teker teker ve hızla ortadan kaldıracak. Göreceğiz ki siyasi tutsaklar çıkmış, AİHM kararlarına uyulmuş, Anayasa Mahkemesi kararlarına harfiyen uyuyor, Anayasa Mahkemesi'nin bozduk dediği kanunları arkasından dolaşarak gerçekten düzeltiyor. Her şeyi yapıp bir toplumsal güven sağlayacak. Ben de döneceğim en son seçimde bana 17 milyon 500 bin oy vermiş seçmenime rızan var mı diyeceğim. Onlarla “razıyım” dedikten sonra herkesle anayasa konuşulur. Ama bugünkü atmosfer ve şartlarda anayasa konuşmak demek güzelim ciğeri kediye “al ye” diye vermek demek.”

Özgür Özel’in PKK’nın fesih kararına yorumu.

Özgür Özel’in PKK’nın fesih kararına yorumu.

“Memnuniyetle değerlendirdim. Örgütün kendisini fesh etmesi çok doğru. Silahların bırakılması çok doğru. Demokratik adımları talep etme noktasında bundan sonra artık Kürt siyasetçiler, Kürt vatandaşlar çok daha rahat olacaklar. Bu konuda hepimizin bir yandan silahların bırakılması ve PKK'nın kendini fesh etmesini, bir yandan da demokratik adımların mecliste hızlı şekilde atılmasını takip etmemiz lazım.

Benim gündemimde umut hakkı ve genel af yok. Bu umut hakkı sözünü kim ortaya koyduysa, onunla konuşmak lazım. Genel af meselesi de bizim gündemimize olmuş ya da getirilmiş bir cümle değil. Ama siyasi tutsakların affedilmesi ve özgür kalmaları noktasında tavrım net. Öbür türlü suç, gene laf dediğinizde devlet sadece kendine karşı işlenmiş suçları değil, şahıslara karşı işlenmiş suçları, işte örneğin kadın cinayetlerine, çocuk tecavüzcülerine ne diyeceksiniz ve onların mağdur ailelerine ne diyeceksiniz? Gene laf dediğiniz, cezaevinde bir kişinin kalmadığı oraya tavuğun atılıp avluda gezdiği bir şeydir. Ama işte Ahmet Minguzzi’nin kaykay malzemesi almak için gittiği yerde bıçaklandığı yerde annesine ne söyleyeceğiz? Rabia Naz’ın babasına ne söyleyeceğiz? Öbür tarafta evladının katilleri bulunsun diye bekleyenlere, artık bu tarihten önceki suçlar affedildi denilemez. Bu yüzden bu genel af meselesi çok toplumda vicdanı kanatacak işler de yaratabilir. O yüzden ben siyasi tutsakların affedilmesi, onun dışında bir af konuşulacaksa toplumsal mutabakat zemininin, en doğru yerden kurulması ve aranması gerektiğini düşünüyorum.”

Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili balta metaforu.

Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili balta metaforu.

-Hem bu süreç hem de iktidarla olan diğer meseleler için yeniden Cumhurbaşkanı ile görüşme, o normalleşme sürecine dönüş yapmak gibi bir arzunuz olur mu? Böyle bir planınız var mı?

Şimdi ben normalleştirmiştim zaten. Demokratik zeminde kalmayı, partiler arasında görüşmeyi, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle AK Parti yönetimini, hatta “belediyeler birliğini biz kazandık, gelin birlikte yönetelim” dedim onlara, istemediler. DEM Parti'ye verdik, İYİ Parti'ye verdik, Yeniden Refah’a verdik. Büyük Birlik’e bile teklif ettik 14 kişilik yönetimi. Ben zaten elimi uzattım ve dedim ki “kavgasız, dövüşsüz, siyasi rekabet olsun tabii ama kavga olmadan bu işi yapalım” dedim ve oturduk. Sayın Erdoğan'ın elleri böyleydi bir ara ellerini aşağı indirmişti ve baktım balta çıkardı. Bana balta çekti. Yani şu anda yaptığı balta çekmektir. Şimdi önce o baltayı bir gömsün.

-Bu metafor muydu?

Metafor tabii. Gerçek balta çıkarmadı canım.

-Çünkü öyle algılamak isteyenler çıkabilir.

Ama siz Türkiye'nin siyasetini o kadar yakından takip ediyorsun ki bunun da Tayyip Bey tarafından yapılmasının mümkün olduğunu düşünen bir gazetecisiniz. Öyle değil mi?

-Onunla ilgili ben yorum yapsam doğru olmaz.

Tamam yok. Şimdi sizin zorlu sorularınıza ben kaçmadan cevap veriyorum. Siz de sorumdan kaçmayın. Yani Erdoğan balta çekse yeridir diyorum, siz “gerçek balta var mı?” diyorsunuz. Bunu da seyircilerimizin takdirine bırakıyorum.

-Ben aslında şunun önünü almak istedim. Bu sözünüz trend olur ve sanki gerçekten balta çekilmiş gibi algılanır. O yüzden tekrardan sordum size.

Eksik olmayın.

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Özgür Özel röportajı şu sözlerle tamamladı.

Özgür Özel röportajı şu sözlerle tamamladı.

Siyasetin çok bağırmaması lazım. Bana söylüyorsa “bağırana değil bağırtana bak” derim. O da Tayyip Erdoğan'ın kendisidir. Ondan sonra “canım yanıyor anneciğim” derim. Berber kardeşime derim ki, “Canım yanıyor, kardeşlerimi almışlar, arkadaşlarımı almışlar, haksız yere içeri atmışlar.” Bağırana değil, bağırtana baksın. Ama eğer kardeşim Kürt kimliği üzerinden bunu söylüyorsa, kimseye, kendi kimliği üzerinden kimsenin bağırmaya hakkı yok. Hatta onun taleplerini bağıra bağıra başkalarına söylemek benim vazifem. Anne eğer kadınlar üzerinden söylüyorsa annenin ricası başım gözüm üstenedir. En doğrusu. Çünkü Türkiye'de eğer Kürtlerin sorunları varsa, Kürt kadınların daha çok sorunları vardır. Gençlerin sorunları varsa, Kürt gençlerinin daha çok sorunları var. Yani bir sürü çarpışık bir iç içe geçmiş sorun birbirini katlayan sorunlar var. Ama Türkiye'de hem kadın olmak hem Türkiye'de anne olmak hem değerli ama çok ciddi sorunları var. Ellerinden öpüyorum hepsinin.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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