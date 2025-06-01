Filistin Bayrağı ile Kutladı: İrlandalı Dövüşçü, İsrailli Rakibini Döverken “Özgür Filistin” Diye Bağırdı
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İsrail’in Gazze’de düzenlediği soykırıma bir tepki de ringde geldi.
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McCorry’nin rakibini “Özgür Filistin” diyerek dövdüğü anlar 👇
Kuzey İrlandalı dövüşücünün zafer anı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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