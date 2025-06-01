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Filistin Bayrağı ile Kutladı: İrlandalı Dövüşçü, İsrailli Rakibini Döverken “Özgür Filistin” Diye Bağırdı

Filistin Bayrağı ile Kutladı: İrlandalı Dövüşçü, İsrailli Rakibini Döverken “Özgür Filistin” Diye Bağırdı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.06.2025 - 16:28

İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen MMA müsabakalarında Kuzey İrlandalı Paddy McCorry, İsrailli rakibi Shuki Farage’ı döverken “Özgür Filistin” diyerek tempo tuttu.

Paddy McCorry zaferini de Filistin bayrağı ile kutladı.

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İsrail’in Gazze’de düzenlediği soykırıma bir tepki de ringde geldi.

İsrail’in Gazze’de düzenlediği soykırıma bir tepki de ringde geldi.

Roma’da düzenene MMA şampiyonasında Kuzey İrlandalı Paddy McCorry, İsrailli rakibi Shuki Farage’i mağlup etmeyi başardı.

McCorry’nin rakibini döverken “Özgür Filistin” diye bağırması da dikkat çekti.

Kuzey İrlandalı dövüşçü İsrailli rakibi karşısında kazandığı zaferi de Filistin bayrağı ile tur atarak kutladı.

McCorry’nin rakibini “Özgür Filistin” diyerek dövdüğü anlar 👇

Kuzey İrlandalı dövüşücünün zafer anı 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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