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Telefonu Yüzüne Fırtlattı: Kadın Sürücüye Çocuklarının Yanında Trafikte Saldırı

Telefonu Yüzüne Fırtlattı: Kadın Sürücüye Çocuklarının Yanında Trafikte Saldırı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.06.2025 - 15:23

Türkiye Marmaray’da iki çocuğunun yanınında saldırıya uğrayan babayı konuşuyor. Öte yandan sosyal medyada gündem olan bir saldırı daha yaşandı.

Yanında iki tane çocuğu bulunan kadın sürücü, trafikte 2 kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan kadın sürücünün olayı kaydettiği telefonunu alarak yüzüne fırlattı.

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Olay Maltepe sahil yolunda akşam saatlerinde yaşandı.

Olay Maltepe sahil yolunda akşam saatlerinde yaşandı.

İddiaya göre, sola dönüş yapmak için ikinci sırayı oluşturan kadın sürücü, beklediği sırada arkasındaki aracın sürücüsü art arda kornaya bastı, el kol hareketleri yaptı.

Aracından inerek koşarak geldi.

Aracından inerek koşarak geldi.

Ardından aracından inerek kadın sürücünün yanına geldi, bağırmaya ve hakaret etmeye başladı. Kadının elindeki telefonu alan saldırgan daha sonra telefonu kadının yüzüne fırlattı.

O anlar saldırıya uğrayan kadının cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının yanında bulunan 2 çocuğun da olay sırasında panik yaşadığı görüldü.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Turgut Güler

Bu tür mağara sakinlerini toplayıp bi pet şişeye dolduracan, iyice çalkalayacan çalkalayacan çalkalayacan, ilk çıkanı dikeceksin