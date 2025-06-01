Telefonu Yüzüne Fırtlattı: Kadın Sürücüye Çocuklarının Yanında Trafikte Saldırı
Türkiye Marmaray’da iki çocuğunun yanınında saldırıya uğrayan babayı konuşuyor. Öte yandan sosyal medyada gündem olan bir saldırı daha yaşandı.
Yanında iki tane çocuğu bulunan kadın sürücü, trafikte 2 kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan kadın sürücünün olayı kaydettiği telefonunu alarak yüzüne fırlattı.
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Olay Maltepe sahil yolunda akşam saatlerinde yaşandı.
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Aracından inerek koşarak geldi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Bu tür mağara sakinlerini toplayıp bi pet şişeye dolduracan, iyice çalkalayacan çalkalayacan çalkalayacan, ilk çıkanı dikeceksin