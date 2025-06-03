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Muğla’da Bir Deprem Daha Oldu: Datça’da 5.0 Büyüklüğünde Deprem

Muğla’da Bir Deprem Daha Oldu: Datça’da 5.0 Büyüklüğünde Deprem

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.06.2025 - 14:36 Son Güncelleme: 03.06.2025 - 14:48

Gece saatlerinde Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez da Muğla’nın Datça ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Muğla dün gece 5.8 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı.

Muğla dün gece 5.8 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı.

Gece 02.17’de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem birçok ilde hissedildi. Muğla Valisi Akbıyık, 69 kişinin depremden etkilendiğini, 14 yaşındaki bir çocuğun panikatak geçirerek hayatını kaybettiğini duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Akdeniz’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar herhangi bir yıkımın tespit edilmediğini açıkladı.

Muğla'da öğle saatlerinde bir deprem daha meydana geldi.

Muğla'da öğle saatlerinde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Muğla'da saat 14.26'da 5.0 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Depremin merkezüssü Muğla (Datça) - Ege Denizi, Girit Adası olarak açıklandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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chicharito

vay senin coğrafya gibi

YK

hemen çadırlara zam yapsın fırsatçı kansızlar !

Haktan Terezü

Ya nereden alıyorsun bu bilgileri bilmiyorum ki merkez üssü Girit adasının açığı bir kere salla dur ya evet sabah olan muğla'ya yakın bir yerde oldu ama bu o... Devamını Gör

Kayra İrem Yazıcı

kaynakta da gösterildiği üzere AFAD'dan alınmış bir bilgi