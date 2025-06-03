Muğla’da Bir Deprem Daha Oldu: Datça’da 5.0 Büyüklüğünde Deprem
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Muğla dün gece 5.8 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı.
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Muğla'da öğle saatlerinde bir deprem daha meydana geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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vay senin coğrafya gibi
hemen çadırlara zam yapsın fırsatçı kansızlar !
Ya nereden alıyorsun bu bilgileri bilmiyorum ki merkez üssü Girit adasının açığı bir kere salla dur ya evet sabah olan muğla'ya yakın bir yerde oldu ama bu o... Devamını Gör
kaynakta da gösterildiği üzere AFAD'dan alınmış bir bilgi