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Muğla’da 5.8 Büyüklüğünde Deprem: Birçok İlde Hissedildi; 1 Ölü 69 Yaralı

Muğla’da 5.8 Büyüklüğünde Deprem: Birçok İlde Hissedildi; 1 Ölü 69 Yaralı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.06.2025 - 08:01 Son Güncelleme: 03.06.2025 - 08:19

Gece 02.17’de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem birçok ilde hissedildi. Muğla Valisi Akbıyık, 69 kişinin depremden etkilendiğini, 14 yaşındaki bir çocuğun panikatak geçirerek hayatını kaybettiğini duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Akdeniz’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar herhangi bir yıkımın tespit edilmediğini açıkladı.

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Dün gece Muğla’da saatler saat 02.17’yi gösterdiğinde 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Dün gece Muğla’da saatler saat 02.17’yi gösterdiğinde 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Muğla'nın Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Depremin hissedildiği bölgelerde bazı vatandaşlar, tedbir amaçlı park ve bahçelere akın etti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, depremin ardından ekiplerin sahada tarama çalışmasına başladığını söyledi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, depremin ardından ekiplerin sahada tarama çalışmasına başladığını söyledi.

Vali Akbıyık, 'Depremden şu ana kadar 69 vatandaşımız etkilenmiştir. 10 vatandaşımız ambulans ile 45 vatandaşımız ayaktan olmak üzere toplam 55 vatandaşımız hastanelere başvurmuştur. 14 vatandaşımız hastaneye nakil edilmeyi kabul etmeyip, yerinde tedavi edilmiştir. 1 hastaya yatış yapılmıştır. 46 hastanın acil serviste tetkik ve tedavileri devam etmektedir. 8 hasta taburcu edilmiştir. Fethiye ilçemizde depremde panikatak geçirerek hastaneye getirilen 14 yaşındaki bir evladımız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı' açıklamasını yaptı.

Depremin ardından kentte enerji arzı ve altyapısında, doğal gaz arzında, içme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek olumsuzluk yaşanmadığını bildiren Akbıyık, şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda yıkımın söz konusu olmadığını dile getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akdeniz’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar herhangi bir yıkımın tespit edilmediğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akdeniz’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar herhangi bir yıkımın tespit edilmediğini açıkladı.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, 'Akdeniz açıklarında meydana gelen ve çevre illerde hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasar tespit ekiplerimiz saha tarama çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar herhangi bir yıkım tespit edilmedi. Depremde Fethiye'de, panik atak geçirerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Afranur Günlü evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yine panik ve yüksekten atlama sonucunda yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun' dedi.

Naci Görür yaşanan deprem hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

Naci Görür yaşanan deprem hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı:
twitter.com

“Bozburun açıkları, Muğla’da 5,7 deprem. Oblik ters fay niteliğinde. Muhtemelen Plini-Strabo Fay zonunda ve Helen-Kıbrıs Dalma-Batma zonuna bağlı. Geçmiş olsun.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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