Muğla’da 5.8 Büyüklüğünde Deprem: Birçok İlde Hissedildi; 1 Ölü 69 Yaralı
Gece 02.17’de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem birçok ilde hissedildi. Muğla Valisi Akbıyık, 69 kişinin depremden etkilendiğini, 14 yaşındaki bir çocuğun panikatak geçirerek hayatını kaybettiğini duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Akdeniz’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar herhangi bir yıkımın tespit edilmediğini açıkladı.
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Dün gece Muğla’da saatler saat 02.17’yi gösterdiğinde 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, depremin ardından ekiplerin sahada tarama çalışmasına başladığını söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akdeniz’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar herhangi bir yıkımın tespit edilmediğini açıkladı.
Naci Görür yaşanan deprem hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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