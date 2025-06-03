Özgür Özel “CHP’ye Kayyum Atanacak” İddialarına Meydan Okudu: "Hodri Meydan!"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada “CHP’ye Kayyum Atanacak” iddialarına ateş püskürdü. Özgür Özel, kayyum iddiaları hakkında “Buradan açıkça söylüyorum; CHP grubuyla, 81 il başkanıyla, 931 ilçe başkanıyla 2 milyon üyesiyle buradayız hodri meydan! Ne Atatürk'ün partisini kayyuma bırakırız ne de yargı oyunuyla da başkasına biz buradayız hodri meydan!” dedi.
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Özgür Özel, ‘kayyum’ iddialarına meydan okudu: “Biz buradayız, hodri meydan!”
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İşte Özgür Özel’in açıklamaları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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