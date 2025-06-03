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Özgür Özel “CHP’ye Kayyum Atanacak” İddialarına Meydan Okudu: "Hodri Meydan!"

Özgür Özel “CHP’ye Kayyum Atanacak” İddialarına Meydan Okudu: "Hodri Meydan!"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.06.2025 - 15:31

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada “CHP’ye Kayyum Atanacak” iddialarına ateş püskürdü. Özgür Özel, kayyum iddiaları hakkında “Buradan açıkça söylüyorum; CHP grubuyla, 81 il başkanıyla, 931 ilçe başkanıyla 2 milyon üyesiyle buradayız hodri meydan! Ne Atatürk'ün partisini kayyuma bırakırız ne de yargı oyunuyla da başkasına biz buradayız hodri meydan!” dedi.

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Özgür Özel, ‘kayyum’ iddialarına meydan okudu: “Biz buradayız, hodri meydan!”

Özgür Özel, ‘kayyum’ iddialarına meydan okudu: “Biz buradayız, hodri meydan!”

Grup toplantısında açıklamalarda bulunan Özgür Özel, CHP'nin kurultayına karşı açılan dava ve ‘kayyum’ iddiaları hakkında şunları söyledi: 

'Buradan açıkça söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi grubuyla, parti meclisiyle, 81 il başkanımızla, 973 ilçe başkanımız, 2 milyon üyemizle buradayız. Hodri meydan! Atatürk'ün partisini ne kayyuma bırakırız, ne yargı oyunlarıyla kimseye teslim ederiz. Biz buradayız, kardeşim! Partimizin başındayız. 47 yıl sonra birinci partiyiz. Erdoğan'ın hedefiyiz. Dosta düşmana söylüyoruz ki: Teslim olmayız, biz kazanacağız. Erdoğan gidecek, Cumhuriyet Halk Partisi kalacak.'

İşte Özgür Özel’in açıklamaları:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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