Muharrem İnce, CHP Otobüsüyle Ankara Kızılay’daki Protestoya Katıldı: "Karış Karış Ülkeyi Gezeceğim"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde protestolar devam ederken, Ankara Kızılay Meydanı da eylemlerin merkezlerinden biri haline geldi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, protestolara destek vermek için Kızılay Meydanı’na geldi. İnce’nin alana CHP’ye ait bir otobüsle girmesi dikkat çekerken, otobüs üzerinden vatandaşlara seslendi.