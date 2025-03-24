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Muharrem İnce, CHP Otobüsüyle Ankara Kızılay’daki Protestoya Katıldı: "Karış Karış Ülkeyi Gezeceğim"

Muharrem İnce, CHP Otobüsüyle Ankara Kızılay’daki Protestoya Katıldı: "Karış Karış Ülkeyi Gezeceğim"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.03.2025 - 22:30

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde protestolar devam ederken, Ankara Kızılay Meydanı da eylemlerin merkezlerinden biri haline geldi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, protestolara destek vermek için Kızılay Meydanı’na geldi. İnce’nin alana CHP’ye ait bir otobüsle girmesi dikkat çekerken, otobüs üzerinden vatandaşlara seslendi.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Konuşması sırasında alandaki kalabalık tarafından “İnce Başkan” sloganları atıldı.

Konuşması sırasında alandaki kalabalık tarafından “İnce Başkan” sloganları atıldı.

Muharrem İnce, yaptığı konuşmada herhangi bir beklenti içinde olmadan tamamen insani, çağdaş, Atatürkçü ve yurtsever duygularla destek verdiğini belirterek, 'Karış karış ülkeyi gezeceğim' dedi.

Memleket Partisi Lideri İnce, konuşmasında geçmişte yaşanan olaylara da değindi.

Memleket Partisi Lideri İnce, konuşmasında geçmişte yaşanan olaylara da değindi.

'Çorlu'da tren kazası oldu, 25 vatandaşımız öldü, 7’si çocuktu, ondan hesap sor. Soma'da 301 madenci hayatını kaybetti, onlara hesap sor. 2021'de ormanlarımız cayır cayır yandı, uçak kaldıramayan şerefsizlerden hesap sor' ifadelerini kullandı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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