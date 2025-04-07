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Parmağına Yüzük Sıkışan Vatandaş Çareyi İftaiyede Buldu

Parmağına Yüzük Sıkışan Vatandaş Çareyi İftaiyede Buldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.04.2025 - 11:57

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Hatay Reyhanlı’da yaşanan olay sosyal medyada viral oldu. Bir vatandaş yüzüğünü parmağından çıkaramayınca soluğu hastanede aldı. Hastane çalışanları ise itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede hastaneye gelen itfaiye ekipleri olaya müdahale etti. Vatandaş ise yüzüğün çıkmasıyla birlikte derin bir oh çekti.

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İşte detaylar 👇

Uzun süredir çıkarılmayan yüzükler parmakların şişmesi sonucu çıkmayabiliyor.

Uzun süredir çıkarılmayan yüzükler parmakların şişmesi sonucu çıkmayabiliyor.

Ya da parmağınıza zorla taktığınız bir yüzüğü de bir şekilde çıkarabileceğinize inanıyorsanız yanılıyorsunuz. Vatandaş hastaneye gitmeden önce kendi imkanlarıyla çıkarmak istemiş ancak başaramamıştı. Sizler de dikkatli olun deriz.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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