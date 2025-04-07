Parmağına Yüzük Sıkışan Vatandaş Çareyi İftaiyede Buldu

Ya da parmağınıza zorla taktığınız bir yüzüğü de bir şekilde çıkarabileceğinize inanıyorsanız yanılıyorsunuz. Vatandaş hastaneye gitmeden önce kendi imkanlarıyla çıkarmak istemiş ancak başaramamıştı. Sizler de dikkatli olun deriz.