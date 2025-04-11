Nisan Ayında Kar Sürprizi ile Karşılaşarak Bir Ayda 2 Mevsim Yaşayan Ankaralıların Güldüren Sitemleri

Meteorolojiden gelen kar uyarısının ardından, Ankara'da beklenen kar yağışı sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kendini göstermeye başladı. Başkent, soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi ve neredeyse tüm şehir beyaza büründü. Eğitim-öğretim faaliyetlerine bir günlük ara verilen Ankara'da halk, hava durumuna isyan etti.
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Sadece Ankara değil, Kocaeli, İstanbul gibi pek çok ilde de kar yağışı görüldü.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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