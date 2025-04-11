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Nisan Ayında Kar Sürprizi ile Karşılaşarak Bir Ayda 2 Mevsim Yaşayan Ankaralıların Güldüren Sitemleri

Nisan Ayında Kar Sürprizi ile Karşılaşarak Bir Ayda 2 Mevsim Yaşayan Ankaralıların Güldüren Sitemleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.04.2025 - 18:57 Son Güncelleme: 11.04.2025 - 19:06

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Meteorolojiden gelen kar uyarısının ardından, Ankara'da beklenen kar yağışı sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kendini göstermeye başladı. Başkent, soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi ve neredeyse tüm şehir beyaza büründü. Eğitim-öğretim faaliyetlerine bir günlük ara verilen Ankara'da halk, hava durumuna isyan etti.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Sadece Ankara değil, Kocaeli, İstanbul gibi pek çok ilde de kar yağışı görüldü.

Sadece Ankara değil, Kocaeli, İstanbul gibi pek çok ilde de kar yağışı görüldü.

Geçtiğimiz aylarda da neredeyse tüm ülke beyaza bürünmüş fakat hemen ardından sıcak hava etkisini göstermişti. O dönemde yaşanan bu sıcaklık yazın erken geldiğini ve önümüzdeki dönemin zorlu geçeceğini düşündürmüştü. Fakat Nisan aynın ortasında başlayan kar yağışı kafaları bir kez daha karıştırdı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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