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Doğaya Zarar Vermeden Nasıl Temizlik Yapılır?

etiket Doğaya Zarar Vermeden Nasıl Temizlik Yapılır?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
04.05.2025 - 12:01

Temizlik sırasında kendimizden geçeriz ve elimize aldığımız her ürünü kullanırız. Peki, bu kimyasal  ürünlerin çevreye nasıl etki ettiğini biliyor musunuz? Farkında olmadan hem çevreye hem de sağlığımıza zarar veriyoruz... İçeriğinde zararlı kimyasallar bulunan deterjanlar ile su kaynaklarını kirletiyor, solunum yollarımızı tahriş ediyor ve doğadaki ekosistemi olumsuz olarak etki ediyoruz. 

Tüm bunların olmasını engelleyebiliriz! Hem sağlığınızı hem de çevreyi korumak için doğal alternatiflere yönelebilirsiniz. Unutmayın, küçük değişiklikler büyük farklar yaratır... Gelin birlikte doğa dostu alternatiflere bir bakalım!

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1. Sirke kullanarak çok amaçlı temizlik ürünü yapabilirsiniz.

Beyaz sirkenin nelere iyi geldiğini biliyor musunuz? Doğal bir temizleyicidir ve birçok yüzeyde içiniz rahat bir şekilde kullanabilirsiniz! Belirli bir ölçüde sirke ile suyu karıştırarak sprey şişesine koyabilirsiniz. Bu mükemmel karışım ile mutfak tezgahlarınız, camlarınızı, fayanslarınız silebilirsiniz. Sirke kokusu rahatsız eder diye korkmayın. Ona da çözüm var! Birkaç damla lavanta ya da limon esansiyel yağı eklediğiniz zaman etrafa mis kokular yayacaktır.

2. Karbonat kullanarak inatçı lekeleri ve kötü kokuları giderebilirsiniz.

İnatçı lekelerle savaşmanın tek yolu kimyasallar değil! Leke olan yere karbonat serperek 15-20 dakika beklerseniz lekelerin gittiğini göreceksiniz. Yanmış tencereleri temizlemek için de kullanabilirsiniz! Ilık su ile karbonatı karıştırıp tencerenin içerisine uygulayın ve biraz bekleyin. Süngerle ovaladığınızda nasıl geçtiğine şaşıracaksınız. Ayrıca kötü kokuları ortadan kaldırarak gerçekten temizlik yaptığınızı hissettirecek!

3. Limon kullanarak kireçli ve paslı yüzeyleri temizleyebilirsiniz.

Doğal asit içeriği ile limon mucizeler yaratabilir. Musluklarda, çaydanlıklarda ve duş başlıklarında biriken kireçleri temizlemek için limon suyunu kullanabilirsiniz. Biraz bekletip süngerle silerek durulayın. Kireçten arındırdığını ve parıl parıl parladığını göreceksiniz. Ayrıca yine limon suyu kötü kokuları engellemek için kullanılabilir.

4. Doğal sabunlar kullanarak kimyasal içerikli ürünlerden uzak durabilirsiniz.

Marketlere gittiniz ve temizlik bölümüne adım attınız. Orada bulunan her bir ürünün içerisinde doğaya zarar verebilecek fosfat ve sülfat gibi maddeler var... Kimyasal içeriğe sahip bu ürünler yerine zeytinyağı ya da hindistancevizi yağı bazlı doğal sabunlar tercih edebilirsiniz. Hem cildiniz için hem de çevre için doğal sabunlara yönelin!

5. Temizlik sürecinde gereksiz su tüketimini önleyebilirsiniz.

Çevreye zarar veren önemli faktörlerden biri ile karşınızdayız: Su israfı! Hele ki mutfak temizliğinde bulaşık yıkarken suyu akıtmak büyük bir sorun. Bulaşıkları akan bir suda yıkamak yerine bir kabın içinde yıkayabilirsiniz. Cam ve yüzeyleri temizlerken de aşırı su kullanımından uzak durmalısınız.

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6. Toz alırken mikrofiber bez kullanabilirsiniz.

Kağıt havlu kullanmak aşırı atık oluşmasına neden olur. Bu yüzden mikrofiber bez ya da eskimiş kumaşlarınızdan kestiklerinizle toz alabilirsiniz. Bu bezleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Böylece hem bütçe hem de çevre dostu bir harekette bulunmuş olursunuz!

7. Oksijenli su kullanarak çamaşır suyunu bırakabilirsiniz.

Çamaşır suyu titiz insanların vazgeçilmezidir. Güçlü bir temizleyici olduğu için mutfak ve banyoda bolca kullanır. Fakat doğaya zarar verdiğini unutmamalıyız. Ayrıca solunum yollarını da tahriş edebilir. Oksijenli su ya da hidrojen peroksit kullanarak yüzeyleri dezenfekte edebilir, çamaşırlarınız beyazlatabilir ve küf oluşumunu engelleyebilirsiniz!

8. Plastik şişeli ürünler almaktan kaçınabilirsiniz.

Ah plastik ambalajlar... Doğada uzun süre boyunca yok olmaya ve çok büyük atık sorunu yaratan o yaratıklar! Temizlik ürünü alırken cam şişede olup olmadığına dikkat ederseniz bu sorunu biraz yavaşlatabilirsiniz. Plastik tüketimini azaltarak doğaya katkı sağlamak sizin elinizde!

9. Bitkisel yağlarla yüzeyleri koruyabilir ve parlatabilirsiniz.

Bir yeri temizlemek ve o yeri pırıl pırıl yapmak için kimyasallara başvurmaya gerek yok! Zeytinyağı, hindistancevizi yağı kullanabilirsiniz. Böylece ahşap yüzeyinizi beslemiş ve korumuş olursunuz. Bir de birkaç damla limon suyu eklerseniz doğal bir parlaklık kazandırmış olursunuz!

10. Çöp poşetinizi doğada çözünebilen tarzda tercih edebilirsiniz.

Plastiklerin doğada uzun süre kaldığını söylemiştik... İçinde yaşadığımız dünyamızı yok etmemek ve plastik istilasına yol açmamak için çöp poşeti seçerken dikkat edilmesi gerekiyor. Biyobozunur veya geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan çöp poşetleri icat edilmiş! Bize de kullanmak düşer.

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asklepiospallas
asklepiospallas
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