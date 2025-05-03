Ev Temizliğinde En Sık Yapılan 12 Hata

'Ne kadar çok deterjan o kadar çok temizlik' diye düşünüyorsan, yanılıyorsun. Fazla deterjan durulanmaz ve yüzeylerde yapışkan bir tabaka bırakır. Zaten düzenli olarak temizlik yapıyorsan, bolca deterjana ihtiyaç duymadan tüm lekeleri kolayca çıkarabilirsin.