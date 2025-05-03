Ev Temizliğinde En Sık Yapılan 12 Hata
Hepimiz temiz bir evin huzur verdiğini biliyoruz ama yanlış temizlik alışkanlıkları yüzünden işler bazen daha da karmaşık hale gelebiliyor. İşte temizlik yaparken farkında olmadan yaptığımız o hatalar! 👇
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1. Temizlik beziyle her yeri silmek!
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2. Bulaşık süngerini aylarca değiştirmemek!
3. Toz alırken direkt sprey sıkmak!
4. Elektrik süpürgesini düzenli olarak temizlememek!
5. Çamaşır makinesini temizlememek!
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6. Aynaları kağıt havluyla silmek.
7. Yerleri kirli suyla silmek!
8. Fazla deterjan kullanmak!
9. Kapı kollarını ve ışık düğmelerini unutmak!
10. Buzdolabını yanlış temizlemek!
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11. Halıları sadece süpürmek!
12. Temizlik malzemelerini yanlış saklamak!
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