onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Ev Temizliğinde En Sık Yapılan 12 Hata

etiket Ev Temizliğinde En Sık Yapılan 12 Hata

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
03.05.2025 - 10:31

Hepimiz temiz bir evin huzur verdiğini biliyoruz ama yanlış temizlik alışkanlıkları yüzünden işler bazen daha da karmaşık hale gelebiliyor. İşte temizlik yaparken farkında olmadan yaptığımız o hatalar! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Temizlik beziyle her yeri silmek!

Bir bezi mutfağa, banyoya, masaya ve hatta telefon ekranına bile kullanıyorsan, kötü haber: O bez artık bir temizlik aracı değil, bakteri yuvası! Her alan için ayrı bir bez kullanmalı ve işin bittiğinde bezi yıkayıp kaldırmalısın.

2. Bulaşık süngerini aylarca değiştirmemek!

Bulaşık süngeri ve temizlik bezleri bakterilerin en sevdiği ortamlardır. Haftada bir değiştirmezsen, bulaşıklarını temizlemek yerine daha da kirletiyor olabilirsin.

3. Toz alırken direkt sprey sıkmak!

Temizlik spreyini doğrudan yüzeye sıkmak, tozu sadece oraya yapıştırır. Önce beze sıkıp sonra silersen tozları daha etkili bir şekilde temizleyebilirsin.

4. Elektrik süpürgesini düzenli olarak temizlememek!

Eğer süpürgenin çekim gücü azaldıysa, filtresi muhtemelen tozla dolmuştur. 'Neden her yeri süpürmeme rağmen hala toz var?' diye düşünüyorsan, suçlu büyük ihtimalle filtredir. Yalnızca filtreyi değil, süpürgenin diğer parçalarını da düzenli olarak temizlemelisin.

5. Çamaşır makinesini temizlememek!

Makine deterjanla doluyor diye kendi kendini temizliyor sanıyorsan yanılıyorsun. Arada bir boş çalıştırıp sirke ve karbonat ile içini temizlemek, çamaşırlarının daha iyi kokmasını sağlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Aynaları kağıt havluyla silmek.

Kağıt havlular aynada çizik ve tüy bırakır. Bunun yerine mikrofiber bez veya gazete kağıdı kullanarak ışıl ışıl aynalara kavuşabilirsin.

7. Yerleri kirli suyla silmek!

Kovadaki suyu sık sık değiştirmezsen, aslında kirli suyla silmiş oluyorsun. Bu da temizlemek yerine kir yaymak anlamına gelir! Her temizlikten önce o suyu mutlaka değiştirmelisin.

8. Fazla deterjan kullanmak!

'Ne kadar çok deterjan o kadar çok temizlik' diye düşünüyorsan, yanılıyorsun. Fazla deterjan durulanmaz ve yüzeylerde yapışkan bir tabaka bırakır. Zaten düzenli olarak temizlik yapıyorsan, bolca deterjana ihtiyaç duymadan tüm lekeleri kolayca çıkarabilirsin.

9. Kapı kollarını ve ışık düğmelerini unutmak!

Bütün evi temizledin ama en çok dokunduğumuz yerler olan kapı kollarını ve ışık düğmelerini es mi geçtin? İşte mikroplar tam da burada çoğalıyor! Bu alanları en az haftada bir dezenfekte etmelisin.

10. Buzdolabını yanlış temizlemek!

Buzdolabını temizlerken sert kimyasallar kullanmak yerine sirke ve karbonat tercih etmelisin. Hem doğal hem de sağlıklı bir temizlik sağlar. Ayrıca buzdolabını detaylı olarak 3 ayda bir temizlemelisin!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Halıları sadece süpürmek!

Süpürge tek başına yeterli değil! Halılarını arada bir sirke ve su karışımıyla silmek ya da 6 ayda veya yılda bir defa profesyonel temizlik yaptırmak, hijyenik bir ortam için oldukça önemli.

12. Temizlik malzemelerini yanlış saklamak!

Temizlik malzemelerini güneş ışığında veya banyoda saklamak, kimyasal yapılarının bozulmasına neden olabilir. Kuru ve serin bir yerde muhafaza etmek, temizlik ürünlerinin ömrünü uzatır. Tatsız durumlar yaşamamak için buna mutlaka dikkat etmelisiniz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın