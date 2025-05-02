Temizlik Yaparken Yoruluyor musun? Doğru Temizlik Rehberi

Saatlerce süren temizlik maratonları hem fiziksel hem de mental olarak seni yorabilir. Bunun yerine, belirli sürelerle temizlik yapmak daha etkili bir yöntemdir. Örneğin, kendine 20-30 dakikalık periyotlar belirleyip bir alanı bitirip kısa bir mola verebilirsin. Bu teknik hem motivasyonunu artırır hem de seni bitkin düşmekten kurtarır.