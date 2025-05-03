En Temiz Evlerin Ortak Özelliği Ne?

Mutfağın tezgahında, sehpanın üstünde ya da masada ne kadar az eşya varsa temizlik de o kadar kolay olur. Çok kalabalık yüzeyler her zaman fazla tozlanmaya müsait olur. E o kadar eşyayı temizlemek de vakit kaybı yaratır ya da ertelenir. Bu yüzden ev pek de temiz görünmez. Temiz evlerin sırrı, yüzeyleri gereksiz eşyalarla doldurmamak. Fazla eşya = fazla toz. Denklem bu kadar basit.