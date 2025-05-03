En Temiz Evlerin Ortak Özelliği Ne?
Bazı evler vardır ki her zaman derli toplu, mis gibi kokuyor ve adeta kendi kendini temizliyormuş gibi görünüyor. Oysa işin sırrı ne sihir ne de özel bir hizmet ordusu… Bu evlerde yaşayanların uyguladığı basit ama etkili bazı alışkanlıklar var. Peki gerçekten tertemiz bir evin olmazsa olmazları neler?
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Bunu ilk sıraya eklememiz gerekiyordu: Temiz evlerin sahipleri, temizliği ertelemiyorlar.
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En temiz evlerde çamaşır makinesi doğru zamanda çalıştırılır.
Ayrıca banyodaki havlular da sık sık değiştirilir.
"Camı açmanın saati mi olurmuş?" demeyin: Doğru zamanlama ile ev güzelce havalandırılır.
Buzdolabı düzenli olarak temizlenip kötü kokuların oluşması engelleniyor.
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Öğrendiğimizde biraz şaşırdık ama gayet mantıklı: Elektronik aletler ve kumandalar sık sık temizlenir.
Çöp kovası bile her zaman temizlenir.
Mutfak tezgahı ve bulaşık süngerleri dezenfekte edilir.
Yüzeyler her zaman boştur, fazla eşya yoktur ve fırsat buldukça silinir.
Bu evlerde temizlik malzemeleri her zaman erişilebilir yerdedir.
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