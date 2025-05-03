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En Temiz Evlerin Ortak Özelliği Ne?

etiket En Temiz Evlerin Ortak Özelliği Ne?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
03.05.2025 - 11:31

Bazı evler vardır ki her zaman derli toplu, mis gibi kokuyor ve adeta kendi kendini temizliyormuş gibi görünüyor. Oysa işin sırrı ne sihir ne de özel bir hizmet ordusu… Bu evlerde yaşayanların uyguladığı basit ama etkili bazı alışkanlıklar var. Peki gerçekten tertemiz bir evin olmazsa olmazları neler?

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Bunu ilk sıraya eklememiz gerekiyordu: Temiz evlerin sahipleri, temizliği ertelemiyorlar.

Temiz evlerin en büyük sırrı ertelememek! Bir şey dökülür dökülmez silmek, mutfağı yemek sonrası hemen toparlamak, dağınıklığı anında gidermek… Küçük ama sürekli yapılan bu hareketler sayesinde ev her zaman temiz kalıyor ve büyük temizlik günlerine gerek kalmıyor.

En temiz evlerde çamaşır makinesi doğru zamanda çalıştırılır.

Temiz evlerin sahipleri çamaşır işini birikmeye bırakmıyor ama her gün de yıkamıyor. İdeal olanı ise şu: Çamaşır makinesini haftada 2-3 kez tam doluyken çalıştırmak. Az çamaşırla makineyi çalıştırmak su ve elektrik israfına yol açarken çok biriktirmek de evin dağınıklığını artırıyor. Ayrıca çamaşır makinesi kapağını açık bırakmak ve ayda bir iç temizliğini yapmak, kötü kokuların oluşmasını engelliyor.

Ayrıca banyodaki havlular da sık sık değiştirilir.

Ayrıca banyodaki havlular da sık sık değiştirilir.

Banyonun nemli ortamı nedeniyle bakteri ve küf oluşumuna çok müsait olduğunu biliyoruz. Temiz ev sahipleri, el ve yüz havlularını 3-4 günde bir, duş havlularını ise en fazla haftada bir değiştiriyor. Ayrıca duş perdesi veya cam paneli düzenli olarak sirke ve karbonatla silerek su lekelerini önlüyorlar. Böylece banyoda hijyen korunmuş oluyor.

"Camı açmanın saati mi olurmuş?" demeyin: Doğru zamanlama ile ev güzelce havalandırılır.

Evet, cam açmak önemli ama zamanlama da kritik! Sabah saatlerinde havalandırmak evin içine daha temiz ve serin hava girmesini sağlıyor. Eğer yoğun trafik olan bir bölgede yaşıyorsanız öğlen yerine sabah erken veya gece geç saatlerde cam açmak dışarıdan gelen toz ve kirin içeri dolmasını önlüyor. Kış aylarında ise evin soğumaması için kısa ama etkili havalandırmalar yapmak en iyisi.

Buzdolabı düzenli olarak temizlenip kötü kokuların oluşması engelleniyor.

Buzdolabı düzenli olarak temizlenip kötü kokuların oluşması engelleniyor.

Buzdolabının içi temiz görünse bile fark etmeden bazı gıdalar bozulabilir veya kötü kokular yayılabilir. Temiz evlerde buzdolabı haftada bir düzenleniyor, tarihi geçenler atılıyor ve raflar sirke ile siliniyor. Ayrıca kötü kokuların önüne geçmek için karbonat veya kahve telvesi dolap içine küçük bir kapta konuluyor. Bizden duymuş olmayın! 🤫

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Öğrendiğimizde biraz şaşırdık ama gayet mantıklı: Elektronik aletler ve kumandalar sık sık temizlenir.

Temizlik deyince genellikle akla zeminler ve yüzeyler gelir ama en çok dokunulan yerler nedense göz ardı edilir. Oysa uzaktan kumanda, telefon ekranı ve bilgisayar klavyesi gibi yüzeyler bakteri yuvası olabilir. Temiz evlerin sahipleri haftada en az bir kez mikrofiber bez ve iyi bir temizleyiciyle bu yüzeyleri siliyor.

Çöp kovası bile her zaman temizlenir.

Çöp kovası bile her zaman temizlenir.

Çöp kovasının içine çöp poşeti koymak yeterli olmuyor. Zamanla iç yüzeyde bakteriler birikebilir ve kötü kokular yayılabilir. Temiz evlerde çöp kovaları ayda en az bir kez sabunlu su ve sirke ile yıkanır. Aynı şekilde elektrikli süpürgenin toz haznesi de düzenli boşaltılıp dezenfekte edilir.

Mutfak tezgahı ve bulaşık süngerleri dezenfekte edilir.

Mutfak tezgahı ve bulaşık süngerleri dezenfekte edilir.

Mutfak lavabosu, banyo kadar mikrop barındırabilir. Özellikle çiğ et veya sebze yıkandıktan sonra yüzeylerde bakteri kalabilir. Temiz evlerin sahipleri lavaboyu her gün sıcak su ve sirke ile temizliyor, süngerleri ise birkaç günde bir değiştirmeyi ihmal etmiyor. Şöyle bir ipucu verelim: Kirlenen bezleri çöpe atmak yerine geceden çamaşır suyu ve deterjanlı suda bekletip ertesi gün suda durulayarak bezlerinizi güzelce temizleyebilirsiniz.

Yüzeyler her zaman boştur, fazla eşya yoktur ve fırsat buldukça silinir.

Yüzeyler her zaman boştur, fazla eşya yoktur ve fırsat buldukça silinir.

Mutfağın tezgahında, sehpanın üstünde ya da masada ne kadar az eşya varsa temizlik de o kadar kolay olur. Çok kalabalık yüzeyler her zaman fazla tozlanmaya müsait olur. E o kadar eşyayı temizlemek de vakit kaybı yaratır ya da ertelenir. Bu yüzden ev pek de temiz görünmez. Temiz evlerin sırrı, yüzeyleri gereksiz eşyalarla doldurmamak. Fazla eşya = fazla toz. Denklem bu kadar basit.

Bu evlerde temizlik malzemeleri her zaman erişilebilir yerdedir.

Bu evlerde temizlik malzemeleri her zaman erişilebilir yerdedir.

Yere bir şey döküldüğünde 'Şimdi kalkıp temiz bez bulmam lazım...' diyenler ve 'Hemen şuradaki temizlik spreyini sıkayım da temizleyeyim' diyenler var. Temiz evlerin sahipleri ikinci grupta! Temizlik malzemeleri el altında olunca işler anında çözülüyor. Temizlik süresi de elbette bu şekilde kısalıyor. Hem temizlik malzemeleri erişilebilir yerlerde olunca insanın o malzemeleri kullanası geliyor. Bizce deneyin!

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Ma Belle
Ma Belle
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