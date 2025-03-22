İddia: Merkez Bankası Üç Günde 26 Milyar Dolar Sattı

Habertürk’te yer alan habere göre dövizdeki hareketliliğe karşı TCMB, yükselişi sınırlandırmak için birtakım adımlar attı. Kurda yükselişin en yüksek seviyeye çıktığı 19 Mart günü 12 milyar dolarlık müdahalede bulunan Merkez Bankası, 20 Mart ve 21 Mart günleri ise 14 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Üç günde toplam 26 milyar dolar satış gerçekleştirilmiş oldu.

Öte yandan piyasalarda hareketlilik sürerken TCMB Para Politikası Kurulu, 20 Mart Perşembe günü olağanüstü toplantı kararı aldı. Toplantıda gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 44'ten 46’ya yükseltilmesine karar verildi.

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