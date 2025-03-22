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İddia: Merkez Bankası Üç Günde 26 Milyar Dolar Sattı

İddia: Merkez Bankası Üç Günde 26 Milyar Dolar Sattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.03.2025 - 16:11

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sadece siyaseti değil ekonomiyi de derinden etkiledi. Piyasalar İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart Çarşamba günü rekorlar kırarak ve düşüşler yaşayarak tepki verdi. Habertürk’te yer alan habere göre ise Merkez Bankası kurdaki yükselişi kısıtlamak için son üç günde yaklaşık 26 milyar dolar satış gerçekleştirdi.

Kaynak: Habertürk

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Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması piyasalarda deprem etkisi yarattı. Merkez Bankası 18 yıl sonra bir ilk gerçekleştirdi.

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması piyasalarda deprem etkisi yarattı. Merkez Bankası 18 yıl sonra bir ilk gerçekleştirdi.

Gözaltına alındığı 19 Mart 2025 Çarşamba günü Borsa çakıldı, altın, dolar ve euro tarihi rekorlarını kırdı.

Dolar /TL 41’in üzerine; euro/TL ise 45’in üzerine çıktı. Borsa İstanbul’da ise aynı gün içerisinde art arda devre kesici uygulandı. 

Dolar TL karşısında haftayı yüzde 3.2 ile kapatırken Merkez Bankası 18 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz açıklaması yaptı. Merkez Bankası, döviz satış işlemlerine başlanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada “Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır” denildi.

Merkez Bankası en son 2007 yılında bu uygulamaya başvurmuştu.

Merkez, üç günde 26 milyar dolar sattı iddiası.

Merkez, üç günde 26 milyar dolar sattı iddiası.

Habertürk’te yer alan habere göre dövizdeki hareketliliğe karşı TCMB, yükselişi sınırlandırmak için birtakım adımlar attı. Kurda yükselişin en yüksek seviyeye çıktığı 19 Mart günü 12 milyar dolarlık müdahalede bulunan Merkez Bankası, 20 Mart ve 21 Mart günleri ise 14 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Üç günde toplam 26 milyar dolar satış gerçekleştirilmiş oldu. 

Öte yandan piyasalarda hareketlilik sürerken TCMB Para Politikası Kurulu, 20 Mart Perşembe günü olağanüstü toplantı kararı aldı. Toplantıda gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 44'ten 46’ya yükseltilmesine karar verildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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