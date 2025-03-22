İddia: Merkez Bankası Üç Günde 26 Milyar Dolar Sattı
İddia: Merkez Bankası Üç Günde 26 Milyar Dolar Sattı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sadece siyaseti değil ekonomiyi de derinden etkiledi. Piyasalar İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart Çarşamba günü rekorlar kırarak ve düşüşler yaşayarak tepki verdi. Habertürk’te yer alan habere göre ise Merkez Bankası kurdaki yükselişi kısıtlamak için son üç günde yaklaşık 26 milyar dolar satış gerçekleştirdi.
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Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması piyasalarda deprem etkisi yarattı. Merkez Bankası 18 yıl sonra bir ilk gerçekleştirdi.
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Merkez, üç günde 26 milyar dolar sattı iddiası.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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