Piyasalarda Ekrem İmamoğlu Hareketliliği Sonrası Merkez Bankası’ndan Döviz Kararı
Piyasalarda Ekrem İmamoğlu Hareketliliği Sonrası Merkez Bankası’ndan Döviz Kararı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından piyasalar hareketlenmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) döviz açıklaması geldi.
Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır.'
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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E zaten dünden beri döviz satışı yapıyordunuz, bugün niye ek açıklama yapılıyor ki?
KUR KORUMALI MEVDUAT SAÇMALIGIMI YİNE YOKSA