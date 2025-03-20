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Piyasalarda Ekrem İmamoğlu Hareketliliği Sonrası Merkez Bankası’ndan Döviz Kararı

Piyasalarda Ekrem İmamoğlu Hareketliliği Sonrası Merkez Bankası’ndan Döviz Kararı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.03.2025 - 10:49

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından piyasalar hareketlenmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) döviz açıklaması geldi. 

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır.'

AYRINTILAR GELİYOR...

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Ziya Akbaş

E zaten dünden beri döviz satışı yapıyordunuz, bugün niye ek açıklama yapılıyor ki?

VEDAT Kaplan

KUR KORUMALI MEVDUAT SAÇMALIGIMI YİNE YOKSA