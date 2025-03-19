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Borsa İstanbul İnternet Sitesi Çöktü mü? Borsa İstanbul Web Sitesi Neden Açılmıyor?

Borsa İstanbul İnternet Sitesi Çöktü mü? Borsa İstanbul Web Sitesi Neden Açılmıyor?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.03.2025 - 12:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100 kişi hakkında verilen gözaltı kararı, piyasalara adeta deprem olarak yansıdı. Borsada sert düşüş yaşanırken Borsa İstanbul internet sitesine erişim sorunları yaşanıyor. Peki Borsa İstanbul İnternet Sitesi Çöktü mü? Borsa İstanbul  İnternet Sitesi Neden Açılmıyor?

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Borsa İstanbul İnternet Sitesi Çöktü mü? Borsa İstanbul Web Sitesi Neden Açılmıyor?

Borsa İstanbul İnternet Sitesi Çöktü mü? Borsa İstanbul Web Sitesi Neden Açılmıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı, piyasalar alt üst oldu. Borsa güne sert düşüşle başlarken yaşanan kur rekorlar ve puan düşüşlerinin arından bu kez Borsa İstanbul’un internet sitesine erişim sağlanamadı. Vatandaşlar siteye erişim sorunu yaşadığını X'te paylaştı. Borsa İstanbul'un internet sitesine giren vatandaşlar ise hata uyarısıyla karşılaştı. Borsa İstanbul'un internet sitesine yaşanan erişim sorunlarının ardından 'Borsa İstanbul İnternet Sitesi Çöktü mü? Borsa İstanbul Web Sitesi Neden Açılmıyor?' soruları araştırılmaya başlandı.

Erişim sorunlarının yaşandığı Borsa İstanbul web sitesi kısa bir süre sonra normale döndü. Ancak siteye erişim yavaşlığı dikkat çekiyor. Borsa İstanbul'da söz konusu erişim sorununa dair resmi açıklama gelmedi.

Borsa İstanbul'un internet sitesine giren kullanıcılar bu ekranla karşılaştı 👇

Borsa İstanbul'un internet sitesine giren kullanıcılar bu ekranla karşılaştı 👇

19 Mart 2025 saat 11.50 itibarıyla Borsa İstanbul'un internet sitesine erişim normale döndü.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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