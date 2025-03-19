Borsa İstanbul İnternet Sitesi Çöktü mü? Borsa İstanbul Web Sitesi Neden Açılmıyor?
Borsa İstanbul İnternet Sitesi Çöktü mü? Borsa İstanbul Web Sitesi Neden Açılmıyor?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100 kişi hakkında verilen gözaltı kararı, piyasalara adeta deprem olarak yansıdı. Borsada sert düşüş yaşanırken Borsa İstanbul internet sitesine erişim sorunları yaşanıyor. Peki Borsa İstanbul İnternet Sitesi Çöktü mü? Borsa İstanbul İnternet Sitesi Neden Açılmıyor?
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Borsa İstanbul İnternet Sitesi Çöktü mü? Borsa İstanbul Web Sitesi Neden Açılmıyor?
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Borsa İstanbul'un internet sitesine giren kullanıcılar bu ekranla karşılaştı 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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