İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı, piyasalar alt üst oldu. Borsa güne sert düşüşle başlarken yaşanan kur rekorlar ve puan düşüşlerinin arından bu kez Borsa İstanbul’un internet sitesine erişim sağlanamadı. Vatandaşlar siteye erişim sorunu yaşadığını X'te paylaştı. Borsa İstanbul'un internet sitesine giren vatandaşlar ise hata uyarısıyla karşılaştı. Borsa İstanbul'un internet sitesine yaşanan erişim sorunlarının ardından 'Borsa İstanbul İnternet Sitesi Çöktü mü? Borsa İstanbul Web Sitesi Neden Açılmıyor?' soruları araştırılmaya başlandı.

Erişim sorunlarının yaşandığı Borsa İstanbul web sitesi kısa bir süre sonra normale döndü. Ancak siteye erişim yavaşlığı dikkat çekiyor. Borsa İstanbul'da söz konusu erişim sorununa dair resmi açıklama gelmedi.