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Borsa Neden Düştü? Borsa İstanbul Çöktü mü, Neden Çöktü?

Borsa Neden Düştü? Borsa İstanbul Çöktü mü, Neden Çöktü?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.03.2025 - 12:17

Borsa İstanbul’daki son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından ve ilgiyle takip ediliyor. Bir süredir yatırımcılar yaşanan düşüşle sarsılırken borsa 19 Mart 2025 gününe sert düşüşle başladı. Borsa İstanbul 4 saat arayla iki kez devre kesme işlemi uyguladı. Peki Borsa Neden Düştü? Borsa İstanbul Çöktü mü, Neden Çöktü?

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Borsa Neden Düştü?

Borsa Neden Düştü?

Borsa İstanbul’da 19 Mart 2025 Çarşamba tarihinde yoğun hareketlilik yaşanıyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 6,87 düşüşle 10.060,48 puandan başladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 741,75 puan ve yüzde 6,87 azalışla 10.060,48 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 7,02 ve holding endeksi yüzde 6,69 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri geriledi. En çok kaybettiren yüzde 7,56 ile iletişim oldu.

Yaşanan sert düşüşün ardından Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı.

Borsa İstanbul'dan şu açıklama yapıldı:

'Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İslem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 10:20'de tek fiyat emir toplama, 10:25''te eşleştirme yapılacak ve 10:30'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecek.'

Saat 14.08 itibarıyla ikinci kez devre kesme işlemi uygulandı. Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bildirimde 'Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 14:28:10'da tek fiyat emir toplama, 14:33:10'da eşleştirme (*) yapılacak ve 14:38:10'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir' denildi.

Borsa İstanbul Çöktü mü, Neden Çöktü?

Borsa İstanbul Çöktü mü, Neden Çöktü?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) operasyon başlatıldı. 18 Mart 2025 Salı günü üniversite diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni gelişme yaşandı. 

İmamoğlu 19 Mart 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinde gözaltına alındı. İmamoğlu ile birlikte 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yaşanan bu gözaltılar borsada sert düşüşe neden olurken altın, dolar ve euroda da yeni rekorlar geldi. 

Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararını duyurdu. 

Yaşanan gelişmelerin ardından Borsa İstanbul'un internet sitesine de erişim sorunları yaşandı.

Dünyada yaşanan gelişmelere bakıldığında ise piyasalar ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararını bekliyor. Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikası hamleleri tartışmalara neden olurken jeopolitik riskelerin devam etmesi piyasaları etkileyen nedenlerden biri.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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