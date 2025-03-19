Borsa Neden Düştü? Borsa İstanbul Çöktü mü, Neden Çöktü?
Borsa Neden Düştü? Borsa İstanbul Çöktü mü, Neden Çöktü?
Borsa İstanbul’daki son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından ve ilgiyle takip ediliyor. Bir süredir yatırımcılar yaşanan düşüşle sarsılırken borsa 19 Mart 2025 gününe sert düşüşle başladı. Borsa İstanbul 4 saat arayla iki kez devre kesme işlemi uyguladı. Peki Borsa Neden Düştü? Borsa İstanbul Çöktü mü, Neden Çöktü?
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Borsa Neden Düştü?
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Borsa İstanbul Çöktü mü, Neden Çöktü?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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