Borsa Neden Düştü? Borsa İstanbul Çöktü mü, Neden Çöktü?

Borsa İstanbul’da 19 Mart 2025 Çarşamba tarihinde yoğun hareketlilik yaşanıyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 6,87 düşüşle 10.060,48 puandan başladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 741,75 puan ve yüzde 6,87 azalışla 10.060,48 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 7,02 ve holding endeksi yüzde 6,69 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri geriledi. En çok kaybettiren yüzde 7,56 ile iletişim oldu.

Yaşanan sert düşüşün ardından Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı.

Borsa İstanbul'dan şu açıklama yapıldı:

'Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İslem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 10:20'de tek fiyat emir toplama, 10:25''te eşleştirme yapılacak ve 10:30'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecek.'

Saat 14.08 itibarıyla ikinci kez devre kesme işlemi uygulandı. Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bildirimde 'Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 14:28:10'da tek fiyat emir toplama, 14:33:10'da eşleştirme (*) yapılacak ve 14:38:10'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir' denildi.