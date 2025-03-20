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Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy Sahnedeki Yerini Aldı: Eşref Rüya'nın İlk Bölümünü İzleyici Nasıl Buldu?

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy Sahnedeki Yerini Aldı: Eşref Rüya'nın İlk Bölümünü İzleyici Nasıl Buldu?

Kanal D
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.03.2025 - 15:37

Kanal D ekranlarında Annem Ankara'dan boşalan çarşamba günkü koltuğa Eşref Rüya yerleşti. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'u buluşturan dizinin ilk bölümü dün akşam ekrana geldi. 

Yoğun gündeme rağmen izlenmeyi başaran diziye yorum yağdı.

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Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i buluşturan Eşref Rüya dizisi Kanal D ekranlarında ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i buluşturan Eşref Rüya dizisi Kanal D ekranlarında ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu.

Bir süredir ekranlarda olmayan Demet Özdemir ile geçtiğimiz sezon Gaddar'la izlediğimiz Çağatay Ulusoy'un uyumu dizi daha yayınlanmadan konuşulmaya başlanmıştı. Yoğun ülke gündemine rağmen ilk bölüm hiç de fena sayılmayacak bir reyting elde etmeyi başardı.

Eşref, unutamadığı aşkı Rüya'nın yasını tutarken karşısına Nisan çıktı.

Eşref, unutamadığı aşkı Rüya'nın yasını tutarken karşısına Nisan çıktı.

Nisan'dan ilk görüşte etkilenen Eşref, kendini Rüya'ya ihanet etmiş gibi hissetse de onun Rüya olduğundan şüphelenmekten geri kalmadı. Şarkı söyleyerek baktığı kardeşi yüzünden kendisini mafya ve polis arasında bulan Nisan, Eşref'le birlikte çalışmaya başladı.

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İlk bölüm epey beğenilmiş görünüyor. Siz ilk bölümü nasıl buldunuz?

İlk bölüm epey beğenilmiş görünüyor. Siz ilk bölümü nasıl buldunuz?
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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