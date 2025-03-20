Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy Sahnedeki Yerini Aldı: Eşref Rüya'nın İlk Bölümünü İzleyici Nasıl Buldu?
Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy Sahnedeki Yerini Aldı: Eşref Rüya'nın İlk Bölümünü İzleyici Nasıl Buldu?
Kanal D ekranlarında Annem Ankara'dan boşalan çarşamba günkü koltuğa Eşref Rüya yerleşti. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'u buluşturan dizinin ilk bölümü dün akşam ekrana geldi.
Yoğun gündeme rağmen izlenmeyi başaran diziye yorum yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i buluşturan Eşref Rüya dizisi Kanal D ekranlarında ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eşref, unutamadığı aşkı Rüya'nın yasını tutarken karşısına Nisan çıktı.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk bölüm epey beğenilmiş görünüyor. Siz ilk bölümü nasıl buldunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın