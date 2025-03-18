Uzak Şehir Dizisinin Mine'si Çekimlerde Kaza Geçirdi: Sinir Krizi Sahnesinde Elini Kesti!

Sinem Ünsal, Ozan Akbaba ve Gonca Cilasun'un başrollerinde oynadığı töre dizisi Uzak Şehir hayatımıza girdiği günden bu yana ekranların tozunu attırıyor. Pazartesi günleri yayınlanan dizi, rakiplerini tek tek eledi. Neredeyse her hafta zirveyi yakaladı. Başarı asla tesadüf değildir derler bilirsiniz. Uzak Şehir'de hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile iddialı bir dizi.

Bilmeyenler için dizi ne anlatıyor kısaca özetleyelim:

Alya Albora, eşinin vefatının ardından onun vasiyetini yerine getirmek için 5 yaşındaki oğlu Deniz ile birlikte Kanada'dan Mardin'e, Albora ailesinin topraklarına gelir. Bu dönüş, onun için geri dönüşü olmayan bir sürecin başlangıcıdır. Mardin'de, Albora ailesinin karanlık sırları ve geçmişin derin çatışmalarıyla yüzleşmek zorunda kalan Alya, ailesinin gelenekleri ve bölgenin gerçekleriyle mücadele ederken kendi kimliğini bulma çabasına girer.