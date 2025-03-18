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Uzak Şehir Dizisinin Mine'si Çekimlerde Kaza Geçirdi: Sinir Krizi Sahnesinde Elini Kesti!

Uzak Şehir Dizisinin Mine'si Çekimlerde Kaza Geçirdi: Sinir Krizi Sahnesinde Elini Kesti!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
18.03.2025 - 08:40

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Uzak Şehir' dizisi son bölümleriyle reytinglerde diğerlerini ezip geçiyor. Dram türüyle karşımıza çıkan Uzak Şehir'in hem kadrosunu hem de hikayesini çok sevdik. Kanada'dan Mardin'e uzanan etkileyici hikayeyi heyecanla takip ederken setten kötü bir haber geldi. Dizinin Mine'si sinir krizi sahnesinde yaralandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu Mine Kılıç çekimler sırasında elini kesti. Kılıç'ın elinde derin bir kesik oluştuğu bildirildi. Hemen hastaneye götürülen oyuncunun eline dikiş atıldı.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/u...
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"Uzak Şehir" ekrana tahtını kurdu.

"Uzak Şehir" ekrana tahtını kurdu.

Sinem Ünsal, Ozan Akbaba ve Gonca Cilasun'un başrollerinde oynadığı töre dizisi Uzak Şehir hayatımıza girdiği günden bu yana ekranların tozunu attırıyor. Pazartesi günleri yayınlanan dizi, rakiplerini tek tek eledi. Neredeyse her hafta zirveyi yakaladı. Başarı asla tesadüf değildir derler bilirsiniz. Uzak Şehir'de hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile iddialı bir dizi. 

Bilmeyenler için dizi ne anlatıyor kısaca özetleyelim:

Alya Albora, eşinin vefatının ardından onun vasiyetini yerine getirmek için 5 yaşındaki oğlu Deniz ile birlikte Kanada'dan Mardin'e, Albora ailesinin topraklarına gelir. Bu dönüş, onun için geri dönüşü olmayan bir sürecin başlangıcıdır. Mardin'de, Albora ailesinin karanlık sırları ve geçmişin derin çatışmalarıyla yüzleşmek zorunda kalan Alya, ailesinin gelenekleri ve bölgenin gerçekleriyle mücadele ederken kendi kimliğini bulma çabasına girer.

"Uzak Şehir" setinde korkutan kaza.

"Uzak Şehir" setinde korkutan kaza.

Herkesin büyük bir merakla izlediği diziden geçtiğimiz gün kötü haber geldi. Karakterleriyle bağ kurup hiçbir bölümünü kaçırmadığımız dizinin çekimlerinde oyuncu Mine Kılıç bir kaza atlattı. Hem de hepimizin ağzını açık bıraktığı o sahnede. 

Dizide de Mine karakterine hayat veren oyuncu, hatırlarsanız sinir krizi geçirdiği sahne ile çok konuşulmuştu. Tabakları birbirine vurup kıran ve öfkesi yüzünden okunan oyuncunun meğer o sahnede eli kesilmiş.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre güzel oyuncu geçirdiği kazanın ardından hemen hastaneye kaldırılmış. Sonuçta eline dikiş atılmak zorunda kalınmış.

İşte o sahne:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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