Uzak Şehir Dizisinin Mine'si Çekimlerde Kaza Geçirdi: Sinir Krizi Sahnesinde Elini Kesti!
Uzak Şehir Dizisinin Mine'si Çekimlerde Kaza Geçirdi: Sinir Krizi Sahnesinde Elini Kesti!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/u...
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Uzak Şehir' dizisi son bölümleriyle reytinglerde diğerlerini ezip geçiyor. Dram türüyle karşımıza çıkan Uzak Şehir'in hem kadrosunu hem de hikayesini çok sevdik. Kanada'dan Mardin'e uzanan etkileyici hikayeyi heyecanla takip ederken setten kötü bir haber geldi. Dizinin Mine'si sinir krizi sahnesinde yaralandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu Mine Kılıç çekimler sırasında elini kesti. Kılıç'ın elinde derin bir kesik oluştuğu bildirildi. Hemen hastaneye götürülen oyuncunun eline dikiş atıldı.
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"Uzak Şehir" ekrana tahtını kurdu.
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"Uzak Şehir" setinde korkutan kaza.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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