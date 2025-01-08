Tabut Başında Tuğçe Tayfur'la Küfürleşmişti: Yeğen Şirin Gözalıcı O Kişinin Kendisi Olmadığını Açıkladı!
Tabut Başında Tuğçe Tayfur'la Küfürleşmişti: Yeğen Şirin Gözalıcı O Kişinin Kendisi Olmadığını Açıkladı!
2 Ocak günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur tüm sevenlerini derin bir yasa boğmuştu. Usta sanatçının cenaze namazında çok çirkin görüntüler ortaya çıkmıştı.
Uzun süredir küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ve bir kişi tabut başında küfürlü kavgaya tutuşmuştu. Tuğçe'yle birbirlerine giren kişinin Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı olduğu öne sürülmüştü.
Şirin Gözalıcı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapmasıyla gerçek bambaşka çıktı!
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Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 15 Aralık'ta Marmaris'teki evinde fenalaşmış ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. .
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Hem kalp operasyonu hem de böbrek nakli geçirdiği belirtilen usta sanatçının durumunun iyiye gittiği söyleniyordu ancak 2 Ocak günü acı haber geldi.
AKM'de düzenlenen ve ünlü isimlerin de akın ettiği anma töreninden sonra Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne götürüldü.
Binlerce kişinin akın ettiği cenaze töreninde, usta sanatçının uzun zamandır küs olduğu ve hamileliğinden dolayı katılmayacağı söylenen kızı Tuğçe Tayfur ile eski eşi Necla Nazır da vardı. Törene katılan anne-kız ve aile üyeleri arasında gerginlik yaşanmıştı. Bir kişiden Tuğçe'ye "O gelmeyecekti buraya... Onun yüzünden öldü" tepkisi yükselmişti.
Tuğçe Tayfur'la kavga edip bu olaya imza atan bir diğer tarafın de Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı olduğu ileri sürülmüştü.
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Ancak gerçekler bambaşka çıktı! Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şirin Gözalıcı, "Öncelikle belirtmek isterim ki bu acılı durumda bu açıklamaya maruz bırakıldığım için çok üzgünüm. Cenazede tartışan kişi ben değildim, yoldaydım" ifadelerini kullandı.
"Önce maske altından karşı tarafı kışkırtıp küfürler yağdırıp, sonra hızını alamayıp kendini küfürleriyle ele veren de kendisidir" sözleriyle taşı bir kez daha Tuğçe Tayfur'a attı!
Pek çok kaynağın iddialarına göreyse Tuğçe Tayfur'la birbirine giren kişinin Nilüfer Gözalıcı olduğu söyleniyor! Bakalım bu konuyla ilgili açıklama gelecek mi?..
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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