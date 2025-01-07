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'İmparator'a Nasip Olmamıştı: İbrahim Tatlıses'in Adeta Bir Sır Gibi Sakladığı Torunu Berfin Oxford Yolcusu!

'İmparator'a Nasip Olmamıştı: İbrahim Tatlıses'in Adeta Bir Sır Gibi Sakladığı Torunu Berfin Oxford Yolcusu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
07.01.2025 - 16:07

Pek çoğunuz hatırlayacaktır; İbrahim Tatlıses'in bundan yıllar önce bir programda kullandığı 'Şanlıurfa'da Oxford vardı da biz mi gitmedik' cümlesi fenomene dönüşmüştü.

Günaydın'da yer alan habere göre; bu sözler aileden birine nasip oldu, gerçek olanına tabii! 'İmparator' lakaplı ünlü türkücünün sır gibi sakladığı torunu Berfin, İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi'ne gidiyor!

Kaynak: Sabah

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Tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden biri olan İbrahim Tatlıses akıllara kazınan parçaları kadar magazinsel olayları ve açıklamalarıyla sıkça dikkatleri üzerine çekiyor.

Tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden biri olan İbrahim Tatlıses akıllara kazınan parçaları kadar magazinsel olayları ve açıklamalarıyla sıkça dikkatleri üzerine çekiyor.

Geniş ailesiyle de sıkça gündem olan ünlü türkücünün İdo, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 çocuğu var biliyorsunuz.

Geniş ailesiyle de sıkça gündem olan ünlü türkücünün İdo, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 çocuğu var biliyorsunuz.

Kimi evladıyla canciğer kuzu sarması halinde olan 'İmparator' bazı çocuklarıyla da epey olaylı desek yeridir!

Kimi evladıyla canciğer kuzu sarması halinde olan 'İmparator' bazı çocuklarıyla da epey olaylı desek yeridir!

Başta İdo, Dilan, Ahmet gibi isimler ünlü türkücünün en göz önünde olan çocukları. Bir de kamera karşısında pek görmediklerimiz var, bunların başında da kızlarından Gülşen geliyor.

Başta İdo, Dilan, Ahmet gibi isimler ünlü türkücünün en göz önünde olan çocukları. Bir de kamera karşısında pek görmediklerimiz var, bunların başında da kızlarından Gülşen geliyor.

İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde kızını "Bu Benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez" notuyla paylaşmıştı hatta.

İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde kızını "Bu Benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez" notuyla paylaşmıştı hatta.
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Bu seferki konumuz da İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen'den olan torunu Berfin'le ilgili. Sabah'ta yer alan habere göre; Harran Üniversitesi Reklamcılık Bölümünden mezun olan Berfin Karakeçili eğitimine yurt dışında devam etme kararı aldı.

Bu seferki konumuz da İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen'den olan torunu Berfin'le ilgili. Sabah'ta yer alan habere göre; Harran Üniversitesi Reklamcılık Bölümünden mezun olan Berfin Karakeçili eğitimine yurt dışında devam etme kararı aldı.

İddialara göre, yıllar önce bir televizyon programında "Şanlıurfa'da Oxford vardı da biz mi gitmedik" diyen İbrahim Tatlıses'in güzeller güzeli torunu Berfin şimdilerde Oxford yolcusu!

İddialara göre, yıllar önce bir televizyon programında "Şanlıurfa'da Oxford vardı da biz mi gitmedik" diyen İbrahim Tatlıses'in güzeller güzeli torunu Berfin şimdilerde Oxford yolcusu!

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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