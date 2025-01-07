'İmparator'a Nasip Olmamıştı: İbrahim Tatlıses'in Adeta Bir Sır Gibi Sakladığı Torunu Berfin Oxford Yolcusu!

Pek çoğunuz hatırlayacaktır; İbrahim Tatlıses'in bundan yıllar önce bir programda kullandığı 'Şanlıurfa'da Oxford vardı da biz mi gitmedik' cümlesi fenomene dönüşmüştü.

Günaydın'da yer alan habere göre; bu sözler aileden birine nasip oldu, gerçek olanına tabii! 'İmparator' lakaplı ünlü türkücünün sır gibi sakladığı torunu Berfin, İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi'ne gidiyor!

Kaynak: Sabah