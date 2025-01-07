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Acı Haberi Piyanist Gülsin Onay Duyurdu: Ünlü Keman Sanatçısı Ayla Erduran Hayatını Kaybetti!

Acı Haberi Piyanist Gülsin Onay Duyurdu: Ünlü Keman Sanatçısı Ayla Erduran Hayatını Kaybetti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
07.01.2025 - 14:15

Hem ülkemizde hem de dünyanın pek çok ülkesinde başarılı konserlere imza atan keman sanatçısı Ayla Erduran hayatını kaybetti. Dünya çapında üne kavuşan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı unvanı alan Erduran'ın acı haberini Piyanist Gülsin Onay duyurdu.

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Dünyaca ünlü keman virtüözü Ayla Erduran 90 yaşında hayatını kaybetti ne yazık ki...

Dünyaca ünlü keman virtüözü Ayla Erduran 90 yaşında hayatını kaybetti ne yazık ki...

İstanbul'da yaşama veda eden Ayla Erduran 1970'te Hollanda'da Beethoven Ödülü'nü, 1971 yılında da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı unvanı almıştı.

İstanbul'da yaşama veda eden Ayla Erduran 1970'te Hollanda'da Beethoven Ödülü'nü, 1971 yılında da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı unvanı almıştı.

Usta sanatçının vefat haberini de Piyanist Gülsin Onay sosyal medya hesabından "Ne büyük bir kayıp… Ayla Erduran’ı kaybettik" diyerek duyurdu.

Usta sanatçının vefat haberini de Piyanist Gülsin Onay sosyal medya hesabından "Ne büyük bir kayıp… Ayla Erduran’ı kaybettik" diyerek duyurdu.

Acı haberi öğrenen Fazıl Say "Çok değerli Ayla Erduran’ın bugün vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim" diyerek devam etti:

Acı haberi öğrenen Fazıl Say "Çok değerli Ayla Erduran’ın bugün vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim" diyerek devam etti:

"Ayla Erduran, olağanüstü bir keman sanatçısıydı, gerçek bir müzisyendi. Yıllarca, onun konserleri ile büyüdük, onun gibi hür ve özgür ruhlu bir sanatçıyı tanıyarak çok şey öğrendik."

"Ayla Erduran, olağanüstü bir keman sanatçısıydı, gerçek bir müzisyendi. Yıllarca, onun konserleri ile büyüdük, onun gibi hür ve özgür ruhlu bir sanatçıyı tanıyarak çok şey öğrendik."

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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