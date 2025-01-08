Duyduğunuza İnanamayacaksınız: Mirası Şoke Eden Ferdi Tayfur'un Telif Geliri Dudak Uçuklattı!
Duyduğunuza İnanamayacaksınız: Mirası Şoke Eden Ferdi Tayfur'un Telif Geliri Dudak Uçuklattı!
Arabesk müziğinin en çok dinlenen isimlerinden olan Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta ismin vefatı sanat dünyasını yasa boğarken pek çok konu gündeme geldi.
Bunların ilki Ferdi Tayfur'un paha biçilemez serveti olmuştu. İkinci ise yine ünlü sanatçının geliriyle alakalı!
Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, Ferdi Tayfur telif haklarından elde ettiği yıllık gelirle de duyanların ağzını bir karış açık bıraktı.
Kaynak: Sabah
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15 Aralık günü apar topar şekilde hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur, çoklu organ yetmezliği ve akciğer ödemi nedeniyle 2 Ocak günü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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79 yaşında aramızdan ayrılmasıyla milyonlarca sevenini derin bir yasa boğan usta sanatçı Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Acı kaybın ardından birçok konu gün yüzüne çıktı. Bunların arasında Tayfur'un geride bıraktığı mülklerin listesi de yer aldı. Hatta kimileri çocuklarının sırf bu konu yüzünden birbirine girdiğini ileri sürdü.
Paha biçilemez servetinin yanı sıra Ferdi Tayfur'un gönüllere taht kurup tarihe geçen şarkılarından elde ettiği telif geliri de ortaya çıktı.
Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; dijital platformlarda en çok dinlenen sanatçılar arasında yer alan Tayfur'un kendi şarkılarından bir yılda 23 milyon TL değerinde bir telif geliri elde ettiği açıklandı.
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Yapımcı kimliği de bulunan usta ismin telif haklarına sahip olduğu diğer şarkılar aracılığıyla da yılda 12 milyon lirayı aşan bir telif geliri bulduğunun altı çizildi.
Buna göre toplamda bir içinde 35, ayda ise 3 milyon lirayı bulan telif hakları geliri elde eden Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesiyle birlikte bu kazancın kanuni mirasçılarına devredileceği öne sürüldü.
Geçtiğimiz yıllarda bir programa konuk olan Ferdi Tayfur eserleri üzerinden elde edilecek gelir hakkında "Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım" açıklamasında bulunmuştu.
Gelin bu haber sonrası kullanıcılardan gelen tepkilerin birkaçını da beraber okuyalım...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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