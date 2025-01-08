Duyduğunuza İnanamayacaksınız: Mirası Şoke Eden Ferdi Tayfur'un Telif Geliri Dudak Uçuklattı!

Arabesk müziğinin en çok dinlenen isimlerinden olan Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta ismin vefatı sanat dünyasını yasa boğarken pek çok konu gündeme geldi.

Bunların ilki Ferdi Tayfur'un paha biçilemez serveti olmuştu. İkinci ise yine ünlü sanatçının geliriyle alakalı!

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, Ferdi Tayfur telif haklarından elde ettiği yıllık gelirle de duyanların ağzını bir karış açık bıraktı.

Kaynak: Sabah