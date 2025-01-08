Sinirlenip Ünlü Markayı İfşalamıştı: Cem Yılmaz 43 Bin TL'lik Kırık Lamba Paylaşımını Silip Özür Diledi!
Sinirlenip Ünlü Markayı İfşalamıştı: Cem Yılmaz 43 Bin TL'lik Kırık Lamba Paylaşımını Silip Özür Diledi!
Sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündemimize oturmayı başaran Cem Yılmaz geçtiğimiz gün yine dikkatleri üzerine çeken bir hamleyle karşımıza çıkmıştı. 43 bin TL'lik lambasının kırık gelmesi üzerine iadesi kabul edilmeyen ünlü komedyen dev markayı ifşa etmişti.
Art arda paylaşımlarda bulunup tepkisini gösteren Cem Yılmaz, bu sefer de o paylaşılan postlarını silip özür diledi.
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Rol aldığı her yapımla büyük bir beğeni kazanan Cem Yılmaz son dönemlerde kariyeri kadar özel hayatı ve açıklamalarıyla dikkat çekiyor.
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Bu konuların yanı sıra ünlü komedyen "Acaba burada ne anlatmak istiyor?" diye düşündürten türden paylaşımlarıyla da damgasını vuruyor.
Cem Yılmaz'ın bu sefer manşetelere oturma sebebi ise, ünlü bir markadan 43 bin lira vererek aldığı lambanın kırık gelmesi üzerine yaşadıkları oldu.
Adeta bir servet değerinde olan masa lambasını iade etmek istese de olumsuz yanıtlarla karşılaşan ünlü komedyen konuya oldukça öfkelenmişti.
İlk paylaşımlarında influencerlara da taş atan Yılmaz olaydan bir gün sonra yeni bir hamleyle öne çıktı.
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Dev markayı ifşaladığı paylaşımlarının gündem olmasının ardından sosyal medyadan silen Yılmaz, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı:
"Dünkü lamba işi biraz evet uzadı…Bir sürü insan da üzüldü..İş bi emekçinin canını yakma noktasına gelmeden bu konuyu olgunlukla kapatıyorum…Bu işlerde çünkü final sana yakışmadı abiye gelir adım gibi eminim. Kırık lamba tek derdimiz olsun. Samimiyetle beni arayan yetkililerin yüzü suyu hürmetine postu kaldırdım.iki konu önemli ; memlekette hem “sen benim kim olduğumu biliyor musun” tavrından şikayet ederiz ama final “a valla bilmiyorduk e siz bildiğimiz Cem Yılmaz mıydınız” a gelir iş …Ne yani lamba alırken ben Cem Yılmaz ım kardaş ona göre ha mı diyelim…."
"Allah'a şükür ben o kadar delirmedim 30 yıldır.. Tekrar üzülen herkesten bu sefer ben özür dilerim.Özellikle @bakaracollection dan Ahmet bey hatırına postu kaldırdım …@beymen kardeş sen ise ehlen ve sehlen 🌹 Beni netflix de falan görürsün artık..Bay."
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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