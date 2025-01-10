Tuğçe ve Necla Katılmadı: Ferdi Tayfur'un Mevlidinde Görüntülenen Ablası Miras Sorularını Büyük Tersledi!

Arabesk müziğin efsanesi Ferdi Tayfur'u ne yazık ki 2 Ocak günü kaybettik. Sanat dünyasını derin bir yasa boğan ölüm sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Cenazede boyunca oldukça önemli detaylar yaşandı. Bunlardan biri usta sanatçının küs ayrıldığı kızı Tuğçe Tayfur'la yeğeninin küfürlerin havada uçuştuğu kavgaya girişmesi oldu. Olay olan görüntü tepki çekerken bir yandan da paha biçilemez servet konusu masaya yatırıldı.

Ferdi Tayfur'un yedisi için Emirgan Camii’nde mevlid okutuldu. Tuğçe Tayfur ve Necla Nazır'ın katılmadığı törende aile üyeleri görüntülendi. Ferdi Tayfur'un ablası Nafia Turanbayburt'un miras sorusu üzerine öfkelenmesi de dikkatlerden kaçmadı.