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Tuğçe ve Necla Katılmadı: Ferdi Tayfur'un Mevlidinde Görüntülenen Ablası Miras Sorularını Büyük Tersledi!

Tuğçe ve Necla Katılmadı: Ferdi Tayfur'un Mevlidinde Görüntülenen Ablası Miras Sorularını Büyük Tersledi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
11.01.2025 - 00:47

Arabesk müziğin efsanesi Ferdi Tayfur'u ne yazık ki 2 Ocak günü kaybettik. Sanat dünyasını derin bir yasa boğan ölüm sosyal medyanın da gündemine oturdu. 

Cenazede boyunca oldukça önemli detaylar yaşandı. Bunlardan biri usta sanatçının küs ayrıldığı kızı Tuğçe Tayfur'la yeğeninin küfürlerin havada uçuştuğu kavgaya girişmesi oldu. Olay olan görüntü tepki çekerken bir yandan da paha biçilemez servet konusu masaya yatırıldı. 

Ferdi Tayfur'un yedisi için Emirgan Camii’nde mevlid okutuldu. Tuğçe Tayfur ve Necla Nazır'ın katılmadığı törende aile üyeleri görüntülendi. Ferdi Tayfur'un ablası Nafia Turanbayburt'un miras sorusu üzerine öfkelenmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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Türk arabesk müziğin krallarından biri olan Ferdi Tayfur, 15 Aralık günü Marmaris'teki evinde fenalaşmıştı. Ardından hem kalp operasyonu hem de böbrek nakli geçirdiği belirtilen Tayfur maalesef ki 2 Ocak günü hayatını kaybetti.

Türk arabesk müziğin krallarından biri olan Ferdi Tayfur, 15 Aralık günü Marmaris'teki evinde fenalaşmıştı. Ardından hem kalp operasyonu hem de böbrek nakli geçirdiği belirtilen Tayfur maalesef ki 2 Ocak günü hayatını kaybetti.

AKM'de düzenlenen ve birçok ünlü ismin katıldığı veda töreninin ardından Tayfur’un cenaze namazı Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılındı.

AKM'de düzenlenen ve birçok ünlü ismin katıldığı veda töreninin ardından Tayfur’un cenaze namazı Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılındı.

Ferdi Tayfur'un bir süredir arasındaki tartışmalarla ve küslükle gündeme geldiği kızı Tuğçe Tayfur'un cenazede, usta sanatçının yeğeniyle küfürlü kavgaya tutuştuğu anlar herkesi şoke etmişti.

Ferdi Tayfur'un bir süredir arasındaki tartışmalarla ve küslükle gündeme geldiği kızı Tuğçe Tayfur'un cenazede, usta sanatçının yeğeniyle küfürlü kavgaya tutuştuğu anlar herkesi şoke etmişti.

O anları da tekrar buradan izleyebilirsiniz:

Tuğçe'yle tabut başında birbirlerine giren kişinin Şirin Gözalıcı olduğu ileri sürülmüştü, ancak kendisi açıklama yaparak "Ben değildim" dedi:

Ferdi Tayfur'un vefatından sonra ortaya bir de paha biçilemez servet olduğu ortaya çıktı! Kimilerine göre aile içindeki kavganın nedenlerinin başında bu geliyordu...

Ferdi Tayfur'un vefatından sonra ortaya bir de paha biçilemez servet olduğu ortaya çıktı! Kimilerine göre aile içindeki kavganın nedenlerinin başında bu geliyordu...

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

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Bugün de Ferdi Tayfur’un yedisi için Emirgan Camii’nde Mevlid okutuldu. Tayfur’un okumasına iki kızı Tuğba Dınız ve Funda Doğrul, yeğeni Şirin, kız kardeşi ve aynı zamanda Şirin’in annesi Nafia Turanbayburt vardı.

Bugün de Ferdi Tayfur’un yedisi için Emirgan Camii’nde Mevlid okutuldu. Tayfur’un okumasına iki kızı Tuğba Dınız ve Funda Doğrul, yeğeni Şirin, kız kardeşi ve aynı zamanda Şirin’in annesi Nafia Turanbayburt vardı.

Ayrıca bazı akrabaların ve yakınların da katıldığı törene küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ve eski eşi Necla Nazır'ın katılmaması gözlerden kaçmadı.

Ayrıca bazı akrabaların ve yakınların da katıldığı törene küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ve eski eşi Necla Nazır'ın katılmaması gözlerden kaçmadı.

Tayfur’un cenazesi başında yaşanan kavga olayı ve miras tartışması sorulması üzerine, usta sanatçının ablası Nafia “Ne mirası be! Miras falan yok! Yok öyle bir şey!” diyerek tepki gösterdi.

Tayfur’un cenazesi başında yaşanan kavga olayı ve miras tartışması sorulması üzerine, usta sanatçının ablası Nafia “Ne mirası be! Miras falan yok! Yok öyle bir şey!” diyerek tepki gösterdi.

O anlar...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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