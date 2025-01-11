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ABD'de Yaşayan Oyuncu Tolga Karel Dizi Sektöründeki Tekelleşmeye Tehdit Dolu Bir Tepki Verdi!

ABD'de Yaşayan Oyuncu Tolga Karel Dizi Sektöründeki Tekelleşmeye Tehdit Dolu Bir Tepki Verdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
11.01.2025 - 09:20

Yaprak Dökümü dizisiyle büyük beğeni toplayan Tolga Karel, uzun bir zaman önce Türkiye'yi terk ederek Amerika'ya yerleşmişti. Sektör değiştirip kendi lojistik firmasını kuran ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. 

Tolga Karel bu sefer de gündemi fena çalkalayan 'dizi sektöründeki tekelleşme iddiaları' konusuna patladı. Adeta birilerini tehdit eden Karel'in 'Ben konuşursam taş taş üstünde kalmaz' çıkışı dikkatlerden kaçmadı.

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Dizi tarihinin unutulmaz yapımlarından Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı 'Oğuz' karakteriyle tanınan Tolga Karel'i bilmeyeniniz yoktur.

Dizi tarihinin unutulmaz yapımlarından Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı 'Oğuz' karakteriyle tanınan Tolga Karel'i bilmeyeniniz yoktur.

2017 yılında Türkiye'yi terk ederek Amerika'ya yerleşen ünlü oyuncu, önce tır şoförlüğü yapmış ardından da kendi lojistik firmasını kurmuştu.

2017 yılında Türkiye'yi terk ederek Amerika'ya yerleşen ünlü oyuncu, önce tır şoförlüğü yapmış ardından da kendi lojistik firmasını kurmuştu.

Yaşamına eşi ve çocuklarıyla birlikte ABD'de devam eden ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı eleştirel paylaşımlarla adından söz ettiriyordu.

Yaşamına eşi ve çocuklarıyla birlikte ABD'de devam eden ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı eleştirel paylaşımlarla adından söz ettiriyordu.

Tolga Karel'in bu sefer ki hedefinde ise TV100'den Fuat Uğur'un kaleme aldığı yazıyla birlikte ortaya attığı 'dizi sektöründeki tekelleşme' iddiaları vardı! Biliyorsunuz, ortalık günlerdir bu konuyla çalkalanıyor.

Tolga Karel'in bu sefer ki hedefinde ise TV100'den Fuat Uğur'un kaleme aldığı yazıyla birlikte ortaya attığı 'dizi sektöründeki tekelleşme' iddiaları vardı! Biliyorsunuz, ortalık günlerdir bu konuyla çalkalanıyor.

Pek çok oyuncu gibi Instagram hesabından ateş püsküren Tolga Karel tepkisine "Bakıyorum da dizi ve televizyon sektöründe herkes bilip bilmeden konuşuyor. Anlayışla karşılıyorum" sözleriyle başladı.

Pek çok oyuncu gibi Instagram hesabından ateş püsküren Tolga Karel tepkisine "Bakıyorum da dizi ve televizyon sektöründe herkes bilip bilmeden konuşuyor. Anlayışla karşılıyorum" sözleriyle başladı.
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Daha sonra daha da öfkelenen ünlü oyuncu "AMA SEKTÖRDE YAPILAN HAKSIZLIKLARI BEN BİR KONUŞURSAM SEKTÖRDE TAŞ TAŞ ÜSTÜNDE KALMAZ!!! Yıllardan beri devam eden bu MAFYA DÜZENİ ÇOK BİLE GEÇ KALINDI!!" diyerek çıkıştı.

Daha sonra daha da öfkelenen ünlü oyuncu "AMA SEKTÖRDE YAPILAN HAKSIZLIKLARI BEN BİR KONUŞURSAM SEKTÖRDE TAŞ TAŞ ÜSTÜNDE KALMAZ!!! Yıllardan beri devam eden bu MAFYA DÜZENİ ÇOK BİLE GEÇ KALINDI!!" diyerek çıkıştı.

Kendisinin paylaşımını da buraya bırakıyoruz...

Kendisinin paylaşımını da buraya bırakıyoruz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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