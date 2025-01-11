ABD'de Yaşayan Oyuncu Tolga Karel Dizi Sektöründeki Tekelleşmeye Tehdit Dolu Bir Tepki Verdi!

Yaprak Dökümü dizisiyle büyük beğeni toplayan Tolga Karel, uzun bir zaman önce Türkiye'yi terk ederek Amerika'ya yerleşmişti. Sektör değiştirip kendi lojistik firmasını kuran ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Tolga Karel bu sefer de gündemi fena çalkalayan 'dizi sektöründeki tekelleşme iddiaları' konusuna patladı. Adeta birilerini tehdit eden Karel'in 'Ben konuşursam taş taş üstünde kalmaz' çıkışı dikkatlerden kaçmadı.