MHP Lideri Devlet Bahçeli'den TSK Sözleri Nedeniyle Ev Hapsi Verilen Özlem Gürses’e “Geçmiş Olsun” Telefonu
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den TSK Sözleri Nedeniyle Ev Hapsi Verilen Özlem Gürses’e “Geçmiş Olsun” Telefonu
YouTube kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında ev hapsi verilen gazeteci Özlem Gürses, Ertuğrul Özkök’e konuştu. Özkök, 10Haber’de yayımlanan köşesinde Gürses’in MHP Lideri Devlet Bahçeli’den iki kez telefon aldığını anlattı.
Özkök, yazısında şu ifadelere yer verdi: “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aramış. Hem de bir değil iki defa aramış. Geçmiş olsun deyip hatırını sormuş.”
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Gazeteci Özlem Gürses 20 Aralık 2024’te YouTube kanalında söylediği sözler nedeniyle gözaltına alınmıştı. Gürses, 21 Aralık 2024’ten bu yana ev hapsinde.
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Gazeteci Ertuğrul Özkök, ev hapsinde olan Özlem Gürses’i ziyaret etti, söyleşi gerçekleştirdi. 10Haber’de yayımlanan köşesinde Gürses ile görüşmesini anlatan Özkök’ün yazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ayrıntısı dikkat çekti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Özlem Gürses'e "Geçmiş olsun" telefonu.
MHP Genel Başkanı’nın telefonuna şaşırmadığını vurgulayan Gürses, bunun nedenini ise “Çünkü Devlet Bey’i MHP Genel Başkanı olduğundan beni en yakından takip eden gazetecilerden biriyim” sözleriyle açıkladı.
Özlem Gürses’e neden ev hapsi verildi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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