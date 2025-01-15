onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den TSK Sözleri Nedeniyle Ev Hapsi Verilen Özlem Gürses’e “Geçmiş Olsun” Telefonu

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den TSK Sözleri Nedeniyle Ev Hapsi Verilen Özlem Gürses’e “Geçmiş Olsun” Telefonu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.01.2025 - 10:57

YouTube kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında ev hapsi verilen gazeteci Özlem Gürses, Ertuğrul Özkök’e konuştu. Özkök, 10Haber’de yayımlanan köşesinde Gürses’in MHP Lideri Devlet Bahçeli’den iki kez telefon aldığını anlattı. 

Özkök, yazısında şu ifadelere yer verdi: “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aramış. Hem de bir değil iki defa aramış. Geçmiş olsun deyip hatırını sormuş.” 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gazeteci Özlem Gürses 20 Aralık 2024’te YouTube kanalında söylediği sözler nedeniyle gözaltına alınmıştı. Gürses, 21 Aralık 2024’ten bu yana ev hapsinde.

Gazeteci Özlem Gürses 20 Aralık 2024’te YouTube kanalında söylediği sözler nedeniyle gözaltına alınmıştı. Gürses, 21 Aralık 2024’ten bu yana ev hapsinde.

Gazeteci Ertuğrul Özkök, ev hapsinde olan Özlem Gürses’i ziyaret etti, söyleşi gerçekleştirdi. 10Haber’de yayımlanan köşesinde Gürses ile görüşmesini anlatan Özkök’ün yazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ayrıntısı dikkat çekti.

Gazeteci Ertuğrul Özkök, ev hapsinde olan Özlem Gürses’i ziyaret etti, söyleşi gerçekleştirdi. 10Haber’de yayımlanan köşesinde Gürses ile görüşmesini anlatan Özkök’ün yazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ayrıntısı dikkat çekti.

Fotoğraf: 10Haber

Kaynak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Özlem Gürses'e "Geçmiş olsun" telefonu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Özlem Gürses'e "Geçmiş olsun" telefonu.

Özlem Gürses, ev hapsi kararının ardından eve geldikten sonra MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin kendisini iki kez “Geçmiş olsun” demek için aradığını anlattı. 

Gürses, “Tabii ki onun telefonu beni çok sevindirdi. Devlet bey sadece benim için değil bütün gazeteciler için güzel bir şey yaptı” dedi.

MHP Genel Başkanı’nın telefonuna şaşırmadığını vurgulayan Gürses, bunun nedenini ise “Çünkü Devlet Bey’i MHP Genel Başkanı olduğundan beni en yakından takip eden gazetecilerden biriyim” sözleriyle açıkladı.

MHP Genel Başkanı’nın telefonuna şaşırmadığını vurgulayan Gürses, bunun nedenini ise “Çünkü Devlet Bey’i MHP Genel Başkanı olduğundan beni en yakından takip eden gazetecilerden biriyim” sözleriyle açıkladı.

Özlem Gürses’e neden ev hapsi verildi?

Özlem Gürses’e neden ev hapsi verildi?

Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalındaki bir yayında yaşadığı dil sürçmesi nedeniyle sarf ettiği sözler hakkında aralık ayında hakkında soruşturma başlatılmış ve Ankara’da gözaltına alınmıştı. 

Gürses yayında, “Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş” sözlerini kullanmıştı. Yayında bu sözlerini düzelten Gürses ifadesinde ise dil sürçmesi yaşadığını dile getirmişti. 

Gürses’e “Devletin kurum ve organlarını aşağılama” ile “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu yöneltilmişti. Gazeteci Özlem Gürses’e ev hapsi kararı verildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın