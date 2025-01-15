MHP Lideri Devlet Bahçeli'den TSK Sözleri Nedeniyle Ev Hapsi Verilen Özlem Gürses’e “Geçmiş Olsun” Telefonu

Özlem Gürses, ev hapsi kararının ardından eve geldikten sonra MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin kendisini iki kez “Geçmiş olsun” demek için aradığını anlattı.

Gürses, “Tabii ki onun telefonu beni çok sevindirdi. Devlet bey sadece benim için değil bütün gazeteciler için güzel bir şey yaptı” dedi.