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Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı Artmaya Devam Ediyor: 8 Kişi Daha Sahte İçkiden Hayatını Kaybetti

Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı Artmaya Devam Ediyor: 8 Kişi Daha Sahte İçkiden Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.01.2025 - 12:46

İstanbul genelinde sahte alkol alan 65 kişi zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu. Başvuruda bulunan 65 kişiden 19 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul genelinde sahte alkolden zehirlenen 65 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul genelinde sahte alkolden zehirlenen 65 kişi hastaneye kaldırıldı.

Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir olmak üzere çeşitli ilçelerinde başvuranlar tedavi altına alındı.

Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir olmak üzere çeşitli ilçelerinde başvuranlar tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan 65 kişiden 19 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 3 kişinin taburcu olduğu öğrenilirken, 43 hastanın ise tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Hastanede tedavi altına alınan 65 kişiden 19 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 3 kişinin taburcu olduğu öğrenilirken, 43 hastanın ise tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerden bazılarının Türkmenistan ve Özbekistan uyruklu olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerden bazılarının Türkmenistan ve Özbekistan uyruklu olduğu öğrenildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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