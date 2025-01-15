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Ferrari, Lamborghini, Bentley… Esad Ailesinin Lüks Araçları Görüntülendi

Ferrari, Lamborghini, Bentley… Esad Ailesinin Lüks Araçları Görüntülendi

Beşar Esad
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.01.2025 - 14:25

Suriye’de yıllardan beri süren iç savaş, HTŞ’nin yönetimi ele geçirmesi ve Beşar Esad’ın Rusya’ya sığınması sonrasında son bulmuştu. Anadolu Ajansı, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bulunan Esad ailesine ait lüks araçları görüntüledi. Sarayın otoparkında, Ferrari F50, Lamborghini Murcielago, Aston Martin, Bentley, Cadillac marka çok sayıda araç olduğu ortaya çıktı.

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Suriye’de 61 yıldır süren Baas Rejimi, kanlı iç savaş sonrasında yıkılmış ve Beşar Esad ailesiyle birlikte ülkeden kaçarak Rusya’ya sığınmıştı.

Suriye’de 61 yıldır süren Baas Rejimi, kanlı iç savaş sonrasında yıkılmış ve Beşar Esad ailesiyle birlikte ülkeden kaçarak Rusya’ya sığınmıştı.

Suriye’de bulunan Anadolu Ajansı ekibi, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın otoparkında bulunan lüks araçları görüntüledi.

Suriye’de bulunan Anadolu Ajansı ekibi, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın otoparkında bulunan lüks araçları görüntüledi.

Esad ailesinin aralarında Ferrari F50, Ferrari F12 Berlinetta, Lamborghini Murcielago, Aston Martin, Bentley, Cadillac, Audi TT, Mercedes-AMG gibi değeri milyonlarca doları bulan onlarca lüks otomobile sahip olduğu ortaya çıktı.

Esad ailesinin aralarında Ferrari F50, Ferrari F12 Berlinetta, Lamborghini Murcielago, Aston Martin, Bentley, Cadillac, Audi TT, Mercedes-AMG gibi değeri milyonlarca doları bulan onlarca lüks otomobile sahip olduğu ortaya çıktı.

Esad ailesinin garajında tespit edilen araçlardan Ferrari F50, sınırlı sayıda üretimi ve marka değeri nedeniyle iş adamları ve koleksiyonerlerin ilgi odağı bir otomobil olarak biliniyor.

Esad ailesinin garajında tespit edilen araçlardan Ferrari F50, sınırlı sayıda üretimi ve marka değeri nedeniyle iş adamları ve koleksiyonerlerin ilgi odağı bir otomobil olarak biliniyor.

Ferrari markasının en pahalı modellerinden biri olarak bilinen F50'nin piyasa değeri, yaklaşık 3 milyon doları buluyor.

Ferrari markasının en pahalı modellerinden biri olarak bilinen F50'nin piyasa değeri, yaklaşık 3 milyon doları buluyor.
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Otoparktaki lüks araçlardan İtalyan otomobil üreticisi Lamborghini'nin Murcielago modeli ise sınırlı sayıda üretilen ve astronomik rakamlara alıcı bulan spor araç modelleri arasında yer alıyor.

Otoparktaki lüks araçlardan İtalyan otomobil üreticisi Lamborghini'nin Murcielago modeli ise sınırlı sayıda üretilen ve astronomik rakamlara alıcı bulan spor araç modelleri arasında yer alıyor.

Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın otoparkında lüks araçlardan görüntüler 👇

Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın otoparkında lüks araçlardan görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Berk

Bizimkinde neler var acaba?

Mirliva RA

Düzeltme : o araç murcielago değil lamborghini countach klasik limited edition

uzaklardan

Biri de halkından çalmadan sahip olsa çok şaşırırım.