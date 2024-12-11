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Beşar Esad'ın Kaçırdığı İddia Edilen 135 Milyar Dolar Uçakla Taşınabilir mi?

Beşar Esad'ın Kaçırdığı İddia Edilen 135 Milyar Dolar Uçakla Taşınabilir mi?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.12.2024 - 13:05

Suriye'de 60 yıllık Baas rejiminin çökmesi 2024'ün en önemli gelişmesi. Muhalif unsurların Halep'e yürüyüşünün ardından başkent Şam'a çekildiği, Şam'ın ele geçirilmesiyle ülkenin Akdeniz kıyılarına çekildiği iddia edilen Beşar Esad'ın Moskova'ya kaçması ise büyük şaşkınlık yaratmıştı. Bir iddia da devrik diktatörün Rusya'ya 135 milyar (milyon değil) ile kaçtığı yönünde. Ekonomist Tunç Şatıroğlu X hesabında bu iddiada geçen olasılığı hesapladı.

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Habere göre Esad'ın eski istihbarat yetkililerinden Halid Beyye’nin açıklamalarına göre, Beşar Esad, ülkesini terk ederken tam 135 milyar doları da yanında götürmüştü.

Habere göre Esad'ın eski istihbarat yetkililerinden Halid Beyye’nin açıklamalarına göre, Beşar Esad, ülkesini terk ederken tam 135 milyar doları da yanında götürmüştü.

Ekonomist Tunç Şatıroğlu'nun hesaplaması şöyle;

Ekonomist Tunç Şatıroğlu'nun hesaplaması şöyle;

100 ABD dolarlık bir banknot 1 gramdır.

(Bütün dolar banknotlar 1 gramdır)

100 bin dolar 1 kg eder

100 milyon dolar 1 ton eder

100 milyar dolar bin ton eder

En büyük Rus yapımı kargo uçağı Antonov AN 225'in kargo kapasitesi 250 tondur.

En büyük Rus yapımı kargo uçağı Antonov AN 225'in kargo kapasitesi 250 tondur.

Yani en fazla 25 milyar dolar taşıyabilir. 135 değil ama 13,5 milyar dolar taşınabilir.

1 gr altın 86,61 dolardır

100 dolarlık banknot 1 gramdır

Yani altın yerine 100 dolarlık taşımak daha verimlidir (şimdilik)

Farklı para birimleri ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi.

Farklı para birimleri ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi.

Dijital yollarla taşınmış olma ihtimali yine düşük Şatıroğlu'na göre.

Dijital yollarla taşınmış olma ihtimali yine düşük Şatıroğlu'na göre.
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Ortaya elmas, değerli taş veya kripto para gibi pek çok teori sunuldu. Siz ne düşünüyorsunuz?

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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