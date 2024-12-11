Beşar Esad'ın Kaçırdığı İddia Edilen 135 Milyar Dolar Uçakla Taşınabilir mi?
Beşar Esad'ın Kaçırdığı İddia Edilen 135 Milyar Dolar Uçakla Taşınabilir mi?
Suriye'de 60 yıllık Baas rejiminin çökmesi 2024'ün en önemli gelişmesi. Muhalif unsurların Halep'e yürüyüşünün ardından başkent Şam'a çekildiği, Şam'ın ele geçirilmesiyle ülkenin Akdeniz kıyılarına çekildiği iddia edilen Beşar Esad'ın Moskova'ya kaçması ise büyük şaşkınlık yaratmıştı. Bir iddia da devrik diktatörün Rusya'ya 135 milyar (milyon değil) ile kaçtığı yönünde. Ekonomist Tunç Şatıroğlu X hesabında bu iddiada geçen olasılığı hesapladı.
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Habere göre Esad'ın eski istihbarat yetkililerinden Halid Beyye’nin açıklamalarına göre, Beşar Esad, ülkesini terk ederken tam 135 milyar doları da yanında götürmüştü.
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Ekonomist Tunç Şatıroğlu'nun hesaplaması şöyle;
En büyük Rus yapımı kargo uçağı Antonov AN 225'in kargo kapasitesi 250 tondur.
Farklı para birimleri ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi.
Dijital yollarla taşınmış olma ihtimali yine düşük Şatıroğlu'na göre.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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