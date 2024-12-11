Beşar Esad'ın Kaçırdığı İddia Edilen 135 Milyar Dolar Uçakla Taşınabilir mi?

Yani en fazla 25 milyar dolar taşıyabilir. 135 değil ama 13,5 milyar dolar taşınabilir.

1 gr altın 86,61 dolardır

100 dolarlık banknot 1 gramdır

Yani altın yerine 100 dolarlık taşımak daha verimlidir (şimdilik)