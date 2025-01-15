ABD Enflasyon Verileri Açıklandı: ABD'de Enflasyon Ne Kadar Oldu?
ABD Enflasyon Verileri Açıklandı: ABD'de Enflasyon Ne Kadar Oldu?
ABD enflasyon verisi için meraklı bekleyiş sürerken, ABD'de aralık ayı enflasyonu belli oldu. Piyasaların merakla beklediği veriler sonunda açıklandı. Peki, ABD enflasyon verileri ne gösteriyor? Gelen veriler beklentileri aştı mı? ABD'de enflasyon kaç oldu? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.
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ABD Enflasyon Verisi Açıklandı mı?
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