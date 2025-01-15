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ABD Enflasyon Verileri Açıklandı: ABD'de Enflasyon Ne Kadar Oldu?

ABD Enflasyon Verileri Açıklandı: ABD'de Enflasyon Ne Kadar Oldu?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
15.01.2025 - 17:22

ABD enflasyon verisi için meraklı bekleyiş sürerken, ABD'de aralık ayı enflasyonu belli oldu. Piyasaların merakla beklediği veriler sonunda açıklandı. Peki, ABD enflasyon verileri ne gösteriyor? Gelen veriler beklentileri aştı mı? ABD'de enflasyon kaç oldu? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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ABD Enflasyon Verisi Açıklandı mı?

ABD Enflasyon Verisi Açıklandı mı?

Merakla beklenen ABD enflasyon verileri nihayet açıklandı. Açıklanan verilere göre, ABD'de aralık ayında enflasyon aylık yüzde 0.4 oldu.

ABD'de Enflasyon Beklentileri Ne Yöndeydi?

ABD'de Enflasyon Beklentileri Ne Yöndeydi?

ABD'de aralık ayı tüketici fiyatları aylık yüzde 0.4 olarak açıklanırken, ABD enflasyon verisi aylık bazda beklentileri aşmış oldu. Zira aylık bazda beklentiler yüzde 0.3'tü.

Öte yandan, tüketici fiyatları yıllık yüzde 2.9 olarak açıklandı ve yıllık bazda veriler beklentilere paralel gerçekleşti.

ABD'de Aralık Enflasyonu Ne Kadar?

ABD'de Aralık Enflasyonu Ne Kadar?

Aralık ayında gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aylık yüzde 0.2, yıllık ise yüzde 3.2 olarak açıklandı.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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