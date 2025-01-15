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CHP’li 4 Belediye Başkanından "Kayyum" Mesajı: "Kurtuluş Yok Tek Başına"

CHP’li 4 Belediye Başkanından "Kayyum" Mesajı: "Kurtuluş Yok Tek Başına"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.01.2025 - 17:04

CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasının yankıları sürüyor. CHP’de başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere birçok başkan Beşiktaş Belediyesi’ne giderek Akpolat’a destek vermişti. Kayyum atanacak iddiasıyla gündem gelen Beyoğlu, Eyüpsultan, Şişli ve Sancaktepe’nin başkanları ise sosyal medya hesabından aynı paylaşımı yaptı.

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Gazeteci Barış Pehlivan, CHP’nin yönettiği Beyoğlu, Eyüpsultan, Şişli ve Sancaktepe belediyelerine kayyum atanacağını iddia etmişti.

Gazeteci Barış Pehlivan, CHP’nin yönettiği Beyoğlu, Eyüpsultan, Şişli ve Sancaktepe belediyelerine kayyum atanacağını iddia etmişti.

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İsmi geçen belediyelerin başkanları, gözaltına alınan Rıza Akpolat’a destek için gittikleri Beşiktaş Belediyesi’nden aynı paylaşımda bulundu ve “Kurtuluş yok tek başına! Ya hep beraber ya hiçbirimiz.” ifadelerini kullandı.

İsmi geçen belediyelerin başkanları, gözaltına alınan Rıza Akpolat’a destek için gittikleri Beşiktaş Belediyesi’nden aynı paylaşımda bulundu ve “Kurtuluş yok tek başına! Ya hep beraber ya hiçbirimiz.” ifadelerini kullandı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’in paylaşımı 👇

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’in paylaşımı 👇
twitter.com

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney paylaşımı 👇

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney paylaşımı 👇
twitter.com

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen 👇

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen 👇
twitter.com
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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın paylaşımı 👇

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın paylaşımı 👇
twitter.com

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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