CHP’li 4 Belediye Başkanından "Kayyum" Mesajı: "Kurtuluş Yok Tek Başına"
CHP’li 4 Belediye Başkanından "Kayyum" Mesajı: "Kurtuluş Yok Tek Başına"
CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasının yankıları sürüyor. CHP’de başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere birçok başkan Beşiktaş Belediyesi’ne giderek Akpolat’a destek vermişti. Kayyum atanacak iddiasıyla gündem gelen Beyoğlu, Eyüpsultan, Şişli ve Sancaktepe’nin başkanları ise sosyal medya hesabından aynı paylaşımı yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Barış Pehlivan, CHP’nin yönettiği Beyoğlu, Eyüpsultan, Şişli ve Sancaktepe belediyelerine kayyum atanacağını iddia etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsmi geçen belediyelerin başkanları, gözaltına alınan Rıza Akpolat’a destek için gittikleri Beşiktaş Belediyesi’nden aynı paylaşımda bulundu ve “Kurtuluş yok tek başına! Ya hep beraber ya hiçbirimiz.” ifadelerini kullandı.
Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’in paylaşımı 👇
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney paylaşımı 👇
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın paylaşımı 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın