Kılıçlı Yemin Savunması Yapan Teğmen Ebru Eroğlu: “Göğsümüzdeki Rozeti Alamayacaklar”
Kılıçlı Yemin Savunması Yapan Teğmen Ebru Eroğlu: “Göğsümüzdeki Rozeti Alamayacaklar”
Kılıçlı yemin soruşturması kapsamında Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen 5 teğmen, bugün savunmalarını yaptı. Kara Harp Okulu'nda soruşturmaya konu olan yemini ettiren teğmen Ebru Eroğlu, savunmalarının ardından yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.
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Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninde kılıçlı yemin sonrasında başlatılan disiplin soruşturmasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma" cezasıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen teğmenler bugün savunmasını yaptı.
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Kara Harp Okulu'nda soruşturmaya konu olan törende yemini ettiren teğmen Ebru Eroğlu, savunmalarının ardından yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.
Eroğlu, "Bugün sonuç ne olursa olsun, bizim ve sizlerin göğsündeki Harp Okulu rozetini alamayacaklar. Bizler Atatürk'ün önce sıra arkadaşı, sonra silah arkadaşı olduk. Hayatımızın geri kalanında da bu minvalde hareket edeceğiz şüphesiz" ifadelerini kullandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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